Η Χέιντεν Πανετιέρ αποκαλύπτει: «Βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, μου έδειξε τα γεννητικά του όργανα όταν ήμουν 19 ετών»

Η Χέιντερ Πανετιέρ έγραψε τα απομνημονεύματά της και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο περιστατικό που βίωσε τα 19 της

Η Χέιντεν Πανετιέρ, γνωστή περισσότερο για τους ρόλους της στα Heroes, Nashville και Scream, αποκάλυψε στα απομνημονεύματά της πως ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης, της έδειξε τα γεννητικά του όργανα όταν εκείνη ήταν 19 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, στα απομνημονεύματα με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», η Χέιντεν Πανετιέρ γράφει πως βρισκόταν σε ιδιωτικό πάρτι που έλαβε χώρα σε διαμέρισμα φίλης της, όταν άρχισε να νιώθει άβολα και αποφάσισε να φύγει.

Εκείνη τη στιγμή, όσο έβαζε το παλτό της, την πλησίασε ένας άνδρας, τον οποίο δεν κατονόμασε, αφήνοντάς της να εννοηθεί ότι είχε μια τσίχλα κολλημένη στο παντελόνι του. «Κοίταξα προς τα κάτω και πάγωσα», έγραψε η ηθοποιός και συνέχισε: «Τα γεννητικά του όργανα αυτού του πολύ σεβαστού βραβευμένου ηθοποιού και σκηνοθέτη ήταν έξω».

Η Χέιντεν Πανετιέρ αναφέρει πως θεώρησε το περιστατικό ως ένα μεθυσμένο αστείο, αλλά σοκαρίστηκε που είδε έναν ενήλικα άντρα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, η Χέιντεν Πανετιέρ θυμήθηκε μια άλλη φίλη της που τη σύστησε σε έναν «διάσημο Βρετανό τραγουδιστή γύρω στα τριάντα» ενώ βρισκόταν σε γιοτ στη Γαλλία. Ο ανώνυμος καλλιτέχνης ήταν «ξαπλωμένος στο κρεβάτι» και η φίλη της Πανετιέρ την παρότρυνε: «Κοιμήσου μαζί του. Έχει τεράστιο πέος». Μόλις η φίλη της βγήκε από το δωμάτιο, η Πανετιέρ έγινε καπνός.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για την αμφιφυλοφιλία της, τη σχέση της με τον Μίλο Βεντιμίλια, την κατάθλιψη και την ενδοοικογενειακή κακοποίηση.