Η Ολίβια Γουάιλντ μίλησε για την εμφάνιση που τρόμαξε τους θαυμαστές της και προκάλεσε σωρεία σχολίων

Η εν λόγω εμφάνιση είχε γίνει viral στα social media

Η Ολίβια Γουάιλντ παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη στο vidcast, Call Her Daddy, με hostess την Αλεξάντρα Κούπερ. Η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για την σχέση της με τον Χάρι Στάιλς, τον Τζέισον Σουντέικις, αλλά και την εμφάνιση που τρόμαξε τους θαυμαστές της, τον περασμένο Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, η αποστεωμένη εμφάνιση της Ολίβια Γουάιλντ στο κόκκινο χαλί, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, πυροδότησε σχόλια στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για ανορεξία. Οι φωτογραφίες της έγιναν viral όπως ήταν αναμενόμενο.

Olivia Wilde before vs now. pic.twitter.com/lbmhQ5vm5n — Oli London (@OliLondonTV) April 29, 2026

Η ηθοποιός εξήγησε πως πράγματι έμοιαζε «σαν πτώμα»«Ήταν απολύτως τρελό. Και δεν μπορούσα να το πιστέψω... Κάναμε αυτό που είχαμε να κάνουμε και μετά είδα τη φωτογραφία και σκέφτηκα: “Εντάξει, αλλά μάλλον δεν θα πάει και πολύ μακριά”. Και ξαφνικά ήταν παντού. Και σκέφτηκα: “Θεέ μου.”. Γιατί όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση όπου βγαίνει μια κακή φωτογραφία... Φανταστείτε όμως αν αυτή βρισκόταν ξαφνικά στα κινητά εκατό εκατομμυρίων ανθρώπων.

Δεν είναι έτσι όπως φαίνομαι στην πραγματικότητα. Γέλασα πάρα πολύ. Το καλό με το να έχεις πραγματικά καλούς φίλους είναι ότι αυτοί γελούν πιο πολύ απ’ όλους. Σας εγγυώμαι ότι οποιοδήποτε αστείο έχει γίνει για μένα, οι φίλοι μου το είχαν κάνει πρώτοι - και μάλιστα με περισσότερο χιούμορ».

Call Her Daddy / Olivia Wilde

Σχετικά με τα σχόλια περί ασθένειας, η Ολίβια Γουάιλντ είπε πως «ο κόσμος έκανε τη δική του διάγνωση και συγκεκριμένα μιλούσε για τη νόσο Graves. Και σκεφτόμουν: “Ουάου.” Η Μέγκιν Κέλι αφιέρωσε ολόκληρο τμήμα της εκπομπής της στο πόσο νεκρή έδειχνα. Σκέφτηκα: “Εντάξει. Θα κάνετε τα πάντα για να μη μιλήσετε για την κατάργηση της Τροπολογίας Ίσων Δικαιωμάτων ή του Νόμου για τα Εκλογικά Δικαιώματα.” Αλλά πραγματικά ένιωθα ότι όλο αυτό ήταν ξεκαρδιστικό.

Βρίσκομαι εκεί ως σκηνοθέτις. Είμαι τόσο περήφανη. Είναι σχεδόν σαν το διαδίκτυο να μην ξέρει πώς να μιλήσει για μια γυναίκα. Είναι σαν να υπάρχουν μόνο δύο διακόπτες: “οι άντρες της ζωής σου” και “το σώμα σου”», εξήγησε. «Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα τους το αναγνωρίσω: εκείνη η φωτογραφία ήταν πραγματικά τρελή. Ακόμα κι εγώ θα έλεγα: “Είναι καλά αυτή;”».