Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ, η τραγουδίστρια του "Total Eclipse of The Heart"

Η Μπόνι Τάιλερ είχε επιτυχίες όπως τα Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero και It's a Heartache

Η θρυλική Μπόνι Τάιλερ πέθανε στα 75 της, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της. Η τραγουδίστρια, γνωστή για επιτυχίες όπως τα Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero και It's a Heartache, άφησε την τελευταία της πνοή χθες το βράδυ, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Όπως γράφει το BBC, τον Μάιο η Μπόνι Τάιλερ είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα έπειτα από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Τον περασμένο μήνα, ο εκπρόσωπός της είχε δηλώσει ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε «σε πολύ σοβαρή κατάσταση και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας».

Η επίσημη ανακοίνωση, που δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί της Πέμπτης, έγραψε μεταξύ άλλων: «Θα εκδώσουμε νέα ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειας, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την τραγωδία».

Η Μπόνι Τάιλερ γεννήθηκε με το όνομα Gaynor Hopkins και μεγάλωσε σε εργατική κατοικία στο Neath. Την ανακάλυψε ο κυνηγός ταλέντων Ρότζερ Μπελ σε ένα κλαμπ στο Swansea και κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ, Lost in France, το 1977. Το It's a Heartache, η country-pop μπαλάντα που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο Νο 4 του βρετανικού chart των singles και στο Νο 3 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της, το πιο ροκ Total Eclipse of the Heart, κυκλοφόρησε έξι χρόνια αργότερα, το 1983, κατακτώντας την κορυφή των charts τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτό το επίτευγμα έγινε η πρώτη Ουαλή καλλιτέχνιδα που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό chart.

Το δραματικό αυτό τραγούδι, σε στίχους του Τζιμ Στάινμαν, γνωστού από τη συνεργασία του με τον Meat Loaf, είχε αρχικά τον τίτλο Vampires in Love, καθώς είχε γραφτεί για μια μουσική εκδοχή της ταινίας Nosferatu. «Δεν κουράζομαι ποτέ να το τραγουδάω», είχε δηλώσει πρόσφατα στο BBC News. «Το αγαπώ, γιατί όλοι ανυπομονούν να το τραγουδήσουν μαζί μου.»

Για το τραγούδι αυτό ήταν υποψήφια για βραβείο Grammy, ενώ έλαβε ακόμη δύο υποψηφιότητες για το άλμπουμ Faster Than the Speed of Night και το τραγούδι Here She Comes. Ο Στάινμαν έγραψε επίσης και τη μεγάλη pop-rock επιτυχία της δεκαετίας του 1980 Holding Out for a Hero, η οποία ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας Footloose και αργότερα ακούστηκε και στην ταινία Shrek 2.

Φέτος, 43 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το αυθεντικό τραγούδι ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο Spotify. «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη. Αν το σκεφτεί κανείς, υπάρχουν μόνο 8,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο», είχε δηλώσει.

Πίσω της αφήνει τον σύζυγό της, Robert Sullivan, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 50 χρόνια.