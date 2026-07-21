Οι διάφορες θεωρίες για τον θάνατο του Μπρους Λι - Ένα παγκόσμιο είδωλο που πέθανε, ξαφνικά, στον ύπνο του

Ο Μπρους Λι πέθανε, ξαφνικά, στα 32 του έτη

Το ημερολόγιο έγραφε 20 Ιουλίου 1973 όταν ο Μπρους Λι παραπονέθηκε για έντονο πονοκέφαλο, πήγε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ. Βρέθηκε αναίσθητος λίγες ώρες αργότερα, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του, κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Ο αιφνίδιος θάνατος στα μόλις 32 του έτη, αποδόθηκε σε εγκεφαλικό οίδημα - για το οποίο μάλιστα γράφτηκαν διάφορες θεωρίες σχετικά με την αιτία του. Όπως γράφει το People, τη δεκαετία του 1970 οι υποστήριξαν ότι προκλήθηκε από υπερευαισθησία σε συνταγογραφημένο φάρμακο, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες ανέφεραν πως οφειλόταν σε θερμοπληξία ή ακόμη και στην υπερβολική κατανάλωση νερού.

Η κηδεία του Μπρους Λι, που εκείνη την εποχή ήταν ήδη παγκόσμιο είδωλο, έγινε στο Χονγκ Κονγκ, ενώ η ταφή του στο Σιάτλ, εκεί όπου τάφηκε και ο γιος του, δύο δεκαετίες αργότερα.

Οι τελευταίες ημέρες του Μπρους Λι

Όταν η σορός του Μπρους Λι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο νευροχειρουργός Δρ. Πίτερ Γου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου ήταν το εγκεφαλικό οίδημα. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για το τι προκάλεσε αυτό το οίδημα.

Την εποχή του θανάτου του, ο ιατροδικαστής κατέληξε στο ότι το οίδημα προκλήθηκε από αλλεργική αντίδραση στο Equagesic, παρότι ο Μπρους Λι είχε λάβει το ίδιο φάρμακο και στο παρελθόν, χωρίς πρόβλημα. Άλλοι υποστήριξαν ότι η κάνναβη που βρέθηκε στον οργανισμό του ίσως συνέβαλε στον θάνατό του. Ωστόσο, ο εγκληματολόγος Ντόναλντ Τιρ, που είχε αναλάβει την υπόθεση, απέρριψε αυτή την εκδοχή.

Όπως συνεχίζει το People, το 2018 ο Μάθιου Α. Πόλι υποστήριξε στη βιογραφία του «Bruce Lee: a Life», ότι το εγκεφαλικό οίδημα θα μπορούσε να είχε προκληθεί από υπερβολική καταπόνηση και θερμοπληξία, ειδικά επειδή ο Μπρους Λι είχε αφαιρέσει χειρουργικά τους ιδρωτοποιούς αδένες στις μασχάλες του το 1972.

Το 2022, ωστόσο, νέα επιστημονική μελέτη ανέφερε μια διαφορετική εξήγηση: ότι ο Μπρους Λι πέθανε επειδή ήπιε υπερβολική ποσότητα νερού. Ερευνητές νεφρολόγοι από την Ισπανία, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Clinical Kidney Journal, υποστήριξαν ότι το πρήξιμο του εγκεφάλου του πιθανόν οφειλόταν στην αδυναμία των νεφρών του να αποβάλουν την υπερβολική ποσότητα νερού.

Δύο μήνες πριν τον θάνατό του, ενώ εργαζόταν στα γυρίσματα της ταινίας Enter the Dragon, ο Μπρους Λι είχε καταρρεύσει ύστερα από πονοκεφάλους και κρίσεις. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν επίσης εγκεφαλικό οίδημα, και πήρε εξιτήριο λίγες ημέρες αργότερα.

Τελικά, λίγες ημέρες αργότερα πέθανε στο σπίτι της ηθοποιού Μπέτι Τινγκ Πέι, στην περιοχή Κοουλούν του Χονγκ Κονγκ. Την ημέρα του θανάτου του, ο Μπρους Λι και ο παραγωγός Ρίτσαρντ Τσόου είχαν μεταβεί στο σπίτι της, όπου ο ηθοποιός πήρε ένα δισκίο Equagesic και ξάπλωσε για να ξεκουραστεί.

Στις 20 Ιουλίου 1973 και γύρω στις 11:30 το βράδυ, ο θάνατος του έγινε ευρέως γνωστός.