Νέλι Φουρτάντο: Αποχαιρετά το κοινό της μετά από 25 χρόνια - "Λύγισε" από τις διαδικτυακές επιθέσεις

Η Νέλι Φουρτάντο, η καναδή τραγουδίστρια που σημάδεψε τη δεκαετία του 2000 με επιτυχίες όπως το «I’m Like a Bird» και το «Promiscuous», ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη μουσική σκηνή. Η απόφασή της έρχεται έπειτα από μια σειρά διαδικτυακών επιθέσεων που δέχτηκε για την εμφάνισή της, γεγονός που, όπως φαίνεται, την ώθησε να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της. Με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η Furtado αποχαιρέτησε προσωρινά το κοινό της, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τα 25 χρόνια καριέρας και αγάπη προς τους θαυμαστές που τη στήριξαν.

Η Νέλι Φουρτάντο, σε ηλικία 46 ετών, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη μουσική σκηνή την Παρασκευή, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ Whoa, Nelly! – του δίσκου που την καθιέρωσε διεθνώς.

«25 χρόνια μετά, η μουσική μου έχει φτάσει σε μια νέα γενιά θαυμαστών και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη γι’ αυτό», έγραψε η καλλιτέχνιδα στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια φωτογραφία από το 2000 και ένα πρόσφατο βίντεο από συναυλία της στο Βερολίνο.

Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια είχε επιστρέψει δυναμικά στις ζωντανές εμφανίσεις, παραδέχτηκε ότι παρά τη διασκέδαση της σκηνής, ένιωσε την ανάγκη να κάνει ένα βήμα πίσω. «Αποφάσισα να αποσυρθώ από τις εμφανίσεις και να ασχοληθώ με άλλες δημιουργικές και προσωπικές δραστηριότητες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως εξακολουθεί να αγαπά τη μουσική και θα ταυτίζεται για πάντα με τον ρόλο της τραγουδοποιού.

Η απόφασή της φαίνεται να συνδέεται και με το κύμα αρνητικών σχολίων που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα στα κοινωνικά δίκτυα για την εμφάνισή της. Η Furtado είχε απαντήσει με δυναμικό τρόπο, εμφανιζόμενη στο Manchester Pride με ένα oversized μπλουζάκι που έγραφε «Καλύτερο από ποτέ», στέλνοντας μήνυμα αυτοπεποίθησης και σωματικής αποδοχής.

Νωρίτερα μέσα στο 2025, είχε επίσης δημοσιεύσει φωτογραφίες με μπικίνι και ένα μήνυμα για το «σώμα-ουδέτερο 2025», ενθαρρύνοντας τους θαυμαστές της να αγαπούν τον εαυτό τους όπως είναι.

«Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά τα χρόνια διασκέδασης, κοινότητας και θαυμασμού», έγραψε συγκινημένη. «Ευχαριστώ και καληνύχτα!».

Μετά από δύο δεκαετίες καλλιτεχνικής πορείας, η Nelly Furtado φαίνεται έτοιμη να γυρίσει σελίδα — αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά και ένα δυνατό μήνυμα αυθεντικότητας και αυτοαποδοχής.

