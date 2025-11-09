Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για τη σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών: «Δυστυχώς, είμαστε ο λιγότερο προστατευμένος λαός»

Σε συνέντευξή της, η Τεγιάνα Τέιλορ υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο χαρακτήρας της στο «Μια μάχη μετά την άλλη», ευθυγραμμίζεται με την πραγματικότητα

Το βιογραφικό της Τεγιάνα Τέιλορ γίνεται όλο και πιο πλούσιο μέρα με τη μέρα, αλλά είναι η επευφημημένη ερμηνεία της ως η επαναστάτρια Perfidia Beverly Hills στην τελευταία ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον που σηματοδότησε μια στροφή στην καριέρα της — και της έδωσε την πρωτιά στην κούρσα για το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου. Αν έχεις δει την ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», ξέρεις γιατί πράγμα μιλάμε.

Η Tεγιάνα Τέιλορ πρωταγωνιστεί στα πρώτα 40 λεπτά της ταινίας. Είναι ένα είδος προλόγου πριν η αφήγηση μεταφερθεί χρονικά για να επικεντρωθεί στον «Ghetto Pat» του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και στην Τσέις Ινφίνιτι, που παίζει την κόρη τους. Η Τέιλορ αξιοποιεί στο έπακρο την εισαγωγή της, με τον χαρακτήρα της να πυροβολεί με ημιαυτόματο όπλο ενώ είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές της ταινίας, πριν αντιμετωπίσει την επιλόχειο κατάθλιψη και στη συνέχεια πάρει μερικές πολύ αμφιλεγόμενες αποφάσεις σε αυτήν την ευάλωτη κατάσταση.

«Όταν κάναμε τις δοκιμές για τα κουστούμια και τις δοκιμές της κάμερας, συνέβη μια μεταμόρφωση», λέει ο Άντερσον σύμφωνα με το Ηollywood Reporter. «Είναι η ενέργεια της χορεύτριας που φέρνει. Όταν φοράει τα ρούχα της ταινίας και η κατάσταση είναι αυθεντική, πραγματικά λάμπει και αρχίζει να χορεύει. Νωρίς, την τραβήξαμε να τρέχει με όλη της τη δύναμη στο ηλιοβασίλεμα. Νομίζω ότι τότε η ομάδα συνειδητοποίησε ότι δουλεύαμε με κάποιον ξεχωριστό που θα μας ενθουσίαζε», συνεχίζει, μιλώντας για την Τέιλορ.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό, η Τεγιάνα Τέιλορ με τη σειρά της, υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο χαρακτήρας της στην ταινία, ευθυγραμμίζεται με την πραγματικότητα. Στην ταινία, η Perfidia σεξουαλικοποιείται από δύο λευκούς άνδρες, τον Ντι Κάπριο και τον Σον Πεν, με τον τελευταίο να είναι νεοναζί. Σε όλη τη διάρκεια του «Μια μάχη μετά την άλλη», το κοινό βλέπει ότι ο χαρακτήρας της αποτελεί αντικείμενο πόθου και για τους δύο άντρες. Και ορισμένοι το έχουν επικρίνει αυτό.

«Αυτό δεν περνάνε οι μαύρες γυναίκες στην πραγματική ζωή;» είπε η ηθοποιός στο The Hollywood Reporter, απαντώντας σε αυτά τα σχόλια. «Μας φετιχοποιούν, ειδικά οι αντιπαθητικοί μ@λ@κες», συνέχισε. Η star του All's Fair πρόσθεσε: «Δυστυχώς, είμαστε ο λιγότερο προστατευμένος λαός» και σημείωσε ότι η απεικόνιση «των όσων περνούν οι μαύρες γυναίκες» είναι «μια σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να αποδεχτούμε». «Και αυτή η ταινία θα έπρεπε να πυροδοτήσει συζήτηση, πάντα το ήξερα, γιατί μερικές φορές απλά πρέπει να ταρακουνήσεις τα πράγματα».

Η Τέιλορ μοιράστηκε επίσης σε μια συνέντευξη με το InStyle πόσο μέντορας ήταν ο Ντι Κάπριο για εκείνη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αποκάλυψε ότι παρόλο που θεωρούσε εδώ και καιρό τον Ντι Κάπριο «φίλο» της, η πρώτη φορά που συνεργάστηκε μαζί του ήταν σε αυτήν την ταινία. Τα γυρίσματα του «One Battle After Another» ήταν μια ευκαιρία για εκείνη να δει τον Ντι Κάπριο «από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία», είπε η Τέιλορ. «Και το ότι ήταν απλώς ένας μέντορας και ένας σπουδαίος ηγέτης, ήταν πραγματικά υπέροχο να τον βλέπεις», πρόσθεσε.

