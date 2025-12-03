Λίντα Χάμιλτον: «Δεν ξοδεύω ούτε ένα λεπτό προσπαθώντας να φαίνομαι νεότερη σε κανένα επίπεδο, ποτέ»

Η ηθοποιός, αποκάλυψε ότι σε αυτό το σημείο της ζωής της υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα για τα οποία ανησυχεί, από την εμφάνισή της

Η Λίντα Χάμιλτον νιώθει απόλυτα όμορφα με τον εαυτό της και αρνείται να συμμορφωθεί με τα πρότυπα ομορφιάς του Hollywood. Αυτά, και άλλα πολλά, είπε σε συνέντευξή της στο AARP η ηθοποιός που έχουμε απολαύσει στις ταινίες «Terminator» και πιο πρόσφατα στη σειρά «Stranger Things».

«Δεν ξοδεύω ούτε ένα λεπτό προσπαθώντας να φαίνομαι νεότερη σε κανένα επίπεδο, ποτέ», δήλωσε η Λίντα Χάμιλτον, προσθέτοντας ότι δεν «κυνηγάει την ομορφιά». «Έχω απλώς παραδοθεί πλήρως στο γεγονός ότι αυτό είναι το πρόσωπο που έχω κερδίσει. Και μου λέει τόσα πολλά αυτό», συνέχισε. Η ηθοποιός, αποκάλυψε ότι σε αυτό το σημείο της ζωής της υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα για τα οποία ανησυχεί, από την εμφάνισή της. «Δεν κυνηγάω την ομορφιά και τη μακροζωία».

H ηθοποιός, μάλιστα, τόνισε ότι αυτήν την υγιή νοοτροπία την έχει μεταβιβάσει και στην κόρη της, Τζόζεφιν, 32 ετών, την οποία έχει με τον πρώην σύζυγό της, Τζέιμς Κάμερον. Η star θυμάται ότι όταν η Τζόζεφιν ήταν μόλις 6 ετών, παρατήρησε ότι η μητέρα της ήταν «όμορφη» επειδή «το πρόσωπό της ήταν γεμάτο χαρά». «Από τότε, αυτό είναι το δικό μου κριτήριο για την ομορφιά. Και προσπαθώ να είμαι χαρούμενη», είπε η Χάμιλτον.

Αν και η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και Εmmy προσπαθεί να διατηρήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, δεν είναι υπερβολικά αυστηρή με τον εαυτό της, όπως σημείωσε. «Δεν είμαι αυστηρή, κάτι που είναι ένας φανταστικός τρόπος για να μεγαλώνεις. Πάντα έλεγα ότι η αυστηρότητα είναι αυτό που μας σκοτώνει: Οι αυστηρές σκέψεις και το να μην κινούμαστε. Προσπάθησα πολύ σκληρά στη ζωή μου να παραμείνω όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη».

«Ένας ορισμός της ευτυχίας είναι να βρίσκεσαι στη μέση ενός ποταμού που ρέει ορμητικά και να μην προσπαθείς να κολυμπήσεις προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Και αυτό, πραγματικά, είναι κάπως η ζωή μου. Ήταν μια υπέροχη, διασκεδαστική βόλτα», τόνισε η ηθοποιός, μιλώντας στη συνέντευξη. Αναφερόμενη και στον ρόλο της στην τελευταία και τελευταία σεζόν του «Stranger Things», είπε ότι κάνει φυσικοθεραπεία τρεις φορές την εβδομάδα για να παραμένει σε φόρμα για τον ρόλο της.

