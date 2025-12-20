Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ραπάρει στο πλευρό του EsDeeKid - Φουντώνουν οι φήμες για το μουσικό alter ego του

Η συμμετοχή του στο βίντεο κλιπ «4 Raws Remix» του Βρετανού ράπερ EsDeeKid αναζωπυρώνει τις επίμονες φήμες που τον θέλουν να κρύβεται πίσω από το πρόσωπο του μυστηριώδη καλλιτέχνη.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ προκαλεί ξανά συζητήσεις, αυτή τη φορά όχι για κάποιον κινηματογραφικό ρόλο, αλλά για μια απρόσμενη μουσική εμφάνιση. Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται να ραπάρει στο πλευρό του μυστηριώδους Βρετανού ράπερ EsDeeKid στο κομμάτι «4 Raws Remix», επιβεβαιώνοντας, έστω έμμεσα, τις επίμονες φήμες που κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες ότι ο EsDeeKid αποτελεί το μουσικό alter ego του.

Οι υποψίες άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν χρήστες παρατήρησαν εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στα μάτια και τη γενικότερη φυσιογνωμία του EsDeeKid και του Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο ράπερ από το Λίβερπουλ εμφανίζεται πάντα με το πρόσωπό του καλυμμένο μέχρι τα μάτια, γεγονός που ενίσχυσε τις θεωρίες ότι πίσω από τη μάσκα κρύβεται ένα ήδη γνωστό πρόσωπο. Οι εικασίες πήραν διαστάσεις διαδικτυακής έρευνας, με συγκρίσεις φωτογραφιών, βίντεο και κινήσεων σώματος, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.

Η κυκλοφορία του «4 Raws Remix», μαζί με το συνοδευτικό μουσικό βίντεο, ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Στο κλιπ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ εμφανίζεται δίπλα στον EsDeeKid, ραπάροντας με άνεση και εμφανή διάθεση αυτοσαρκασμού. Παρότι το πρόσωπο του EsDeeKid παραμένει κρυμμένο, ο ηθοποιός παίζει ξεκάθαρα με το αφήγημα γύρω από το υποτιθέμενο alter ego του, καλύπτοντας και ο ίδιος αρχικά το κάτω μέρος του προσώπου του με μια μπαντάνα, την οποία κατεβάζει στο αποκορύφωμα του στίχου του.

Στο τραγούδι, ο Σαλαμέ αναφέρεται τόσο στην καριέρα του όσο και στην προσωπική του ζωή. Κάνει επανειλημμένες αναφορές στην επερχόμενη ταινία του «Marty Supreme», ενώ δεν λείπει και μια ξεκάθαρη νύξη στη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ. «Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ που χαλαρώνει και προσπαθεί να βγάλει 100 εκατομμύρια δολάρια / Η κοπέλα έχει ένα δισεκατομμύριο», ραπάρει, σε έναν στίχο που παραπέμπει ευθέως στην επιχειρηματική αυτοκρατορία της Τζένερ, η οποία έγινε δισεκατομμυριούχος μέσω των καλλυντικών και των fashion brands της. Σε άλλο σημείο σχολιάζει με ειρωνική διάθεση τη ζωή του ως σταρ, αναφέροντας βραβεία, θαυμαστές και κινηματογραφικές επιτυχίες.

Το μουσικό βίντεο, το οποίο σύμφωνα με το BBC φαίνεται να έχει γυριστεί σε μίνι μάρκετ στο βόρειο Λονδίνο, ενισχύει την αίσθηση ενός συνειδητά στημένου παιχνιδιού μυστηρίου. Η αισθητική του θυμίζει περισσότερο performance παρά απλή ραπ εμφάνιση, με τον Σαλαμέ να φαίνεται πλήρως συνειδητοποιημένος για το πώς θα ερμηνευτεί κάθε του κίνηση.

Ο ίδιος, πάντως, συνεχίζει να αποφεύγει τις άμεσες απαντήσεις. Όταν ρωτήθηκε πρόσφατα σε ραδιοφωνική εκπομπή αν εργάζεται παράλληλα ως EsDeeKid, περιορίστηκε να δηλώσει: «Δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω. Όλα θα αποκαλυφθούν εν καιρώ». Η αινιγματική αυτή απάντηση δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να ενισχύσει τη δημόσια περιέργεια.

Η μουσική αυτή εμφάνιση έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Τιμοτέ Σαλαμέ βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο και για την προσωπική του ζωή. Πρόσφατα, τόσο ο ίδιος όσο και η Κάιλι Τζένερ διέψευσαν τις φήμες περί χωρισμού, εμφανιζόμενοι μαζί στην πρεμιέρα του «Marty Supreme» στο Λος Άντζελες με εντυπωσιακά, συντονισμένα νεον πορτοκαλί σύνολα. Παρά την απουσία του ηθοποιού από οικογενειακή εκδήλωση της οικογένειας Τζένερ, πηγές ανέφεραν ότι βρισκόταν εκτός λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ενώ το ζευγάρι πέρασε μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών.