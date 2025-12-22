Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο χολιγουντιανός ηθοποιός

Σοκ και απέραντη θλίψη επικρατεί στo Χόλιγουντ, μετά την είδηση πως ο Τζέιμς Ράνσον - ο ηθοποιός που έπαιζε στο «The Wire» - έδωσε τέλος στη ζωή του.

Στα 46 χρόνια του άφησε την τελευταία πνοή του ο Τζέιμς Ράνσον, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στους οικείους του, αλλά και στον κόσμο της υποκριτικής. Ο ηθοποιός του «The Wire» έδωσε τέλος στη ζωή του, με την είδηση να κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας σοκ σε όσους τον γνώριζαν.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, ο Τζέιμς Ράνσον αυτοκτόνησε την Παρασκευή 19/12, με τον ιατροδικαστή να επιβεβαιώνει το θλιβερό γεγονός, αναφέροντας πως η αιτία του θανάτου του ήταν ο απαγχονισμός. Οι πληροφορίες υποστηρίζουν, ότι ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα υπόστεγο, ωστόσο περαιτέρω λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

'The Wire' Star James Ransone Dead at 46 After Apparent Suicide https://t.co/0up4sKXAqX pic.twitter.com/iYrZdJLt7f — TMZ (@TMZ) December 21, 2025

Λίγες ημέρες πριν από την τραγική είδηση της αυτοκτονίας του, η σύζυγος του Τζέιμς Ράνσον δημοσίευσε στα social media μια ανάρτηση σχετικά με τη συγκέντρωση χρημάτων για την Εθνική Συμμαχία για την ψυχική υγεία. Κανείς δεν περίμενε τι θα ακολουθούσε. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Ράνσον

Ο Τζέιμς Ράνσον ήταν Αμερικανός ηθοποιός που ξεχώρισε κυρίως μέσα από την τηλεόραση και τον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Έγινε ευρύτερα γνωστός με τον ρόλο του Ziggy Sobotka στη βραβευμένη σειρά «The Wire», αποδεικνύοντας την ικανότητά του να αποδίδει σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Ακολούθησε η συμμετοχή του στη μίνι σειρά «Generation Kill».

Στον κινηματογράφο, ο Τζέιμς Ράνσον είχε συμμετάσχει σε γνωστές παραγωγές τρόμου και δράματος, όπως τα «Sinister, It: Chapter Two» και «The Black Phone», κερδίζοντας θετικά σχόλια για την εκφραστικότητα και το ταλέντο του. Παράλληλα, είχε εμφανιστεί σε αρκετές ανεξάρτητες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αφήνοντας το προσωπικό στίγμα του.