Η Κιμ Καρντάσιαν αγόρασε 4 κουτάβια στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα, γιατί το να υιοθετείς είναι για τους «φτωχούς»

Η Κιμ Καρντάσιαν ως κλασσική delulu celebrity, έκανε δώρο σε κάθε ένα από τα 4 παιδιά της το δικό του κουτάβι για τα Χριστούγεννα

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν ξέρει πόσο κοστίζει ένα μπουκάλι γάλα, οπότε θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι θεωρεί πως τα κουτάβια είναι λούτρινα ζωάκια με τα οποία μπορούν να παίζουν τα παιδιά της. Ωστόσο, δεν παύει να μας απογοητεύει το ότι μία από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο ζει μάλλον σε ένα τόσο αποστειρωμένο περιβάλλον που νομίζει ότι τα κουτάβια λειτουργούν με μπαταρίες.

Η Κιμ Καρντάσιαν, λοιπόν, ως κλασσική delulu celebrity, έκανε δώρο σε κάθε ένα από τα 4 παιδιά της το δικό του κουτάβι για τα Χριστούγεννα. Ανέβασε και σχετικό story. Και όπως ήταν λογικό, μετά το story της, δέχτηκε σκληρή κριτική από την PETA. «Τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια και είναι πραγματικά κρίμα που η Κιμ έχασε την ευκαιρία να γίνει εκπρόσωπος για τα σκυλάκια των καταφυγίων και αντ’ αυτού δέχεται δικαίως σφοδρή κριτική στα social media», δήλωσε η Νιούκιρκ.

«Το να αγνοείς την κρίση των αδέσποτων ζώων είναι αδικαιολόγητα σκληρό», δήλωσε η Νιούκιρκ, προτρέποντας την ιδρύτρια της SKIMS «να καλέσει την PETA ή ένα τοπικό καταφύγιο την επόμενη φορά που θα θελήσει να φέρει ένα ζώο στο σπίτι της». Η ιδρύτρια της PETA κάλεσε επίσης την Κιμ, και την αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, η οποία επίσης χάρισε έναν σκύλο στην οικογένειά της για τα Χριστούγεννα, να «επικοινωνήσουν με την PETA ή με ένα τοπικό καταφύγιο την επόμενη φορά» που θα θελήσουν να προσθέσουν έναν ακόμη σκύλο στην οικογένειά τους.

«Μπορούν να προσπαθήσουν να επανορθώσουν τώρα στέλνοντας τα παιδιά τους ως εθελοντές σε ένα τοπικό καταφύγιο ή πληρώνοντας για έναν μαραθώνιο υιοθεσίας σε ένα τοπικό καταφύγιο ή τουλάχιστον για μία ημέρα στείρωσης, ώστε να βοηθήσουν να σταματήσει η αυξανόμενη κρίση των άστεγων κουταβιών». «Εκπρόσωπος της Κιμ Καρντάσιαν δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του PEOPLE για σχόλιο», γράφει το People.