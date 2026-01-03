«Ελπίζω να μην με δει κανείς σε νέα ταινία μέχρι το 2028» - Ο Πολ Μεσκάλ πατά «φρένο» μετά το Hamnet

Ο Πολ Μέσκαλ σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε για το burnout που βιώνεικαι την ανάγκη να αποσυρθεί, πριν ενσαρκώσει τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο Πολ Μεσκάλ, ένας από τους πιο περιζήτητους ηθοποιούς της γενιάς του, δηλώνει έτοιμος να «κατεβάσει ταχύτητες». Μετά από μια εντυπωσιακή πενταετία συνεχούς ανόδου, ο 29χρονος Ιρλανδός σταρ αποκάλυψε ότι σκοπεύει να «μετριάσει» τον φόρτο εργασίας του, μόλις ολοκληρωθεί η εκστρατεία για τα βραβεία της ταινίας Hamnet, στην οποία υποδύεται τον Γουίλιαμ Σαίξπηρ.

Σε συνέντευξή του στην Guardian, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Τζος Ο’Κόνορ (The History of Sound), ο Μέσκαλ μίλησε ανοιχτά για τα όρια της δημιουργικής αντοχής και τον φόβο της επαγγελματικής εξάντλησης. «Είμαι πέντε ή έξι χρόνια σε αυτό και νιώθω πολύ τυχερός. Αλλά αντιλαμβάνομαι πως δεν μπορώ να συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό», παραδέχτηκε.

Η καριέρα του Μέσκαλ εκτοξεύτηκε το 2022 με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο Aftersun, που του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου και τον καθιέρωσε ως έναν ηθοποιό σπάνιας εσωτερικότητας. Ακολούθησε η μετάβασή του σε μεγάλες παραγωγές, με αποκορύφωμα το Gladiator II του Ρίντλεϊ Σκοτ το 2024, καθώς και μια σειρά από απαιτητικούς ρόλους σε ανεξάρτητο και arthouse κινηματογράφο.

Το 2025 υπήρξε καθοριστικό: ο Μέσκαλ πρωταγωνίστησε τόσο στο ρομαντικό δράμα The History of Sound όσο και στο πολυσυζητημένο Hamnet της Κλόε Ζάο, μια κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Μάγκι Ο’Φάρελ. Η ερμηνεία του ως Σαίξπηρ έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, ενώ θεωρείται εκ νέου φαβορί για τα Όσκαρ, μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του Τζέσι Μπάκλεϊ.

Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η «επιβολή περιορισμών» δεν σημαίνει απαραίτητα λιγότερη δουλειά, αλλά πιο συνειδητές επιλογές. «Σημαίνει ότι ταινίες όπως το The History of Sound αντλούν περισσότερα από το πηγάδι. Δεν μπορείς να συνεχίζεις να δίνεις χωρίς να αδειάζεις», εξηγεί. Δεν αποκλείει, μάλιστα, να επιστρέψει στο θέατρο για κάποια χρόνια, καθώς δηλώνει ότι του «λείπει η σκηνή», ενώ αναφέρει και την ανάγκη να δώσει χώρο στην προσωπική του ζωή.

Το μεγάλο ερώτημα αν φοβάται ότι θα χάσει τη δυναμική του αν αποσυρθεί απαντάται από τον ίδιο με ειλικρίνεια: «Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική; Δεν θέλω να μισήσω αυτό που αγαπώ».

Προς το παρόν, το πρόγραμμά του είναι σχεδόν άδειο. Πέρα από την περιστασιακή συμμετοχή του στο φιλόδοξο κινηματογραφικό πείραμα Merrily We Roll Along του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ —που γυρίζεται σε βάθος 20 ετών— ο επόμενος μεγάλος του σταθμός είναι το 2028. Τότε θα ενσαρκώσει τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ στις τέσσερις βιογραφικές ταινίες των Beatles του Σαμ Μέντες, πλάι στους Χάρις Ντίκινσον (Τζον Λένον), Τζόζεφ Κουίν (Τζορτζ Χάρισον) και Μπάρι Κίογκαν (Ρίνγκο Σταρ).

«Μόλις τελειώσω την προώθηση του Hamnet, ελπίζω να μην με δει κανείς μέχρι το 2028», είπε χαρακτηριστικά. «Ο κόσμος θα κάνει ένα διάλειμμα από μένα και εγώ από τον κόσμο».