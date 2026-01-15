Big news: Η Ριάνα είναι έτοιμη να επιστρέψει στη μουσική, μετά από 10 χρόνια

Απανταχού fans της Ριάνα ετοιμαστείτε: το pop idol μάλλον θα επιστρέψει στα μουσικά δρώμενα το 2026, με μια μεγάλη περιοδεία.

Η Ριάνα συστήθηκε στο κοινό το 2003, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Πολύ γρήγορα κατάφερε να ξεχωρίσει και να εξελιχθεί σε είδωλο της pop, σημειώνοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τα τραγούδια της ξεπέρασαν τα σύνορα των ΗΠΑ, φτάνοντας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μέσα στα χρόνια, με πολλή δουλειά και προσπάθεια, κατάφερε να αναδειχθεί σε μία από τις πιο εμπορικές και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Το 2016, κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Anti» - η τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά της, πριν τη δεκαετή παύση.

Αυτά τα δέκα χρόνια που μεσολάβησαν, η Ριάνα αφοσιώθηκε αρχικά στην επιχειρηματική δράση της και ύστερα στη δημιουργία οικογένειας με τον σύντροφό της, Asap Rocky. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει τρία παιδιά - δύο αγόρια και ένα κορίτσι - με το τελευταίο να έρχεται στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Ριάνα είναι έτοιμη να επιστρέψει στα μουσικά δρώμενα

Μετά από αυτή τη μεγάλη παύση, όλα δείχνουν πως η τραγουδίστρια είναι έτοιμη για ένα δυναμικό come back στα μουσικά δρώμενα. Και η αλήθεια είναι, πως η μουσική βιομηχανία περιμένει πώς και πώς αυτή την επιστροφή - όπως ακριβώς και οι fans της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Sun», η Ριάνα νιώθει έτοιμη να συναντήσει ξανά το κοινό της, επιστρέφοντας στο stage με τα τραγούδια της. Το pop idol σχεδιάζει μια μεγάλη περιοδεία, που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο. «Η Ριάνα ανυπομονεί να επιστρέψει στο tour», ανέφερε μια πηγή από το περιβάλλον της. Το 2016 ήταν η τελευταία φορά που έκανε περιοδεία, συνεπώς δέκα χρόνια μετά, ίσως να είναι μια καλή στιγμή για να επιστρέψει.

Μπορεί στα πλάνα της να πίστευε πως θα γυρίσει έναν χρόνο νωρίτερα στη μουσική σκηνή, ωστόσο η τρίτη εγκυμοσύνη της την ανάγκασε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της. Ίσως, λοιπόν, το 2026 να είναι η μεγάλη στιγμή. Να σημειωθεί, πως η Ριάνα έχει πουλήσει πάνω από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της καριέρας της, γεγονός που επιβεβαιώνει το μέγεθος της επιτυχίας της.