Ματ Ντέιμον: «Κάποιοι θα προτιμούσαν να μπουν φυλακή, από το να τους κάνουν cancel»

Ο ηθοποιός, σε συνέντευξή του στον Τζο Ρόγκαν, μίλησε για την κουλτούρα της ακύρωσης, τη δημόσια διαπόμπευση και τη δική του εμπειρία.

Ο Ματ Ντέιμον απάντησε ευθέως και με ειλικρίνια όταν ρωτήθηκε για την «κουλτούρα της ακύρωσης» στο Χόλιγουντ. Στο πλαίσιο της προωθητικής περιοδείας για τη νέα τους σειρά «The Rip» στο Netflix, ο ίδιος και ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκαν στο δημοφιλές podcast «The Joe Rogan Experience», όπου η συζήτηση γρήγορα ξέφυγε από τον κινηματογράφο και κατέληξε στη δημόσια διαπόμπευση μέσω διαδικτύου.

Ο Τζο Ρόγκαν περιέγραψε το «cancel» ως την ιδέα ότι «κάτι που είπες ή έκανες διογκώνεται στο έπακρο και σε πετάνε έξω από την κοινωνία για πάντα». Ο Ντέιμον στάθηκε ακριβώς σε αυτό το «για πάντα». «Για πάντα», επανέλαβε.

«Στοιχηματίζω ότι μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους θα προτιμούσαν να πάνε φυλακή για 18 μήνες ή όσο χρειαστεί, και μετά να βγουν και να πουν: “Πλήρωσα το χρέος μου. Τελειώσαμε;” Το πρόβλημα με τη δημόσια καταδίκη είναι ότι δεν τελειώνει ποτέ. Είναι το πρώτο πράγμα που… θα σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο».

Ο βραβευμένος και υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός μίλησε με γνώμονα τη δική του εμπειρία. Το 2021, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής όταν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times είπε ότι είχε σταματήσει να χρησιμοποιεί τη γνωστή ομοφοβική βρισιά «f***t» μόλις «πριν από λίγους μήνες», έπειτα από μια συζήτηση με την κόρη του, η οποία του είχε γράψει, όπως είπε, μια «μικρή διατριβή» για το πόσο βλαβερή είναι αυτή η λέξη.

Η δήλωση τότε είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media και ο Ντέιμον αναγκάστηκε να διευκρινίσει τη θέση του με επίσημη ανακοίνωση στο Variety. Εκεί εξήγησε ότι ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τέτοιες εκφράσεις στην προσωπική του ζωή και ότι η αναφορά του είχε ιστορικό και όχι προσωπικό χαρακτήρα. Περιέγραψε μάλιστα πώς, μεγαλώνοντας στη Βοστώνη, άκουγε τη λέξη να χρησιμοποιείται «άνετα» στον δρόμο, χωρίς τότε να καταλαβαίνει τι σημαίνει.

«Η κόρη μου εξέφρασε με εξαιρετική ευγλωττία πόσο οδυνηρή μπορεί να είναι αυτή η λέξη για κάποιον από την LGBTQ+ κοινότητα, ανεξάρτητα από το πόσο κανονικοποιημένη ήταν παλιότερα», έγραψε. «Όχι μόνο συμφώνησα μαζί της, αλλά ενθουσιάστηκα με τις αξίες και το πάθος της για κοινωνική δικαιοσύνη». Στην ίδια δήλωση ξεκαθάρισε: «Δεν χρησιμοποιώ προσβλητικές εκφράσεις οποιουδήποτε είδους. Στηρίζω την LGBTQ+ κοινότητα».

Παρά τον θόρυβο, η καριέρα του Ντέιμον δεν φαίνεται να επηρεάστηκε ουσιαστικά. Τα επόμενα χρόνια πρωταγωνίστησε σε ταινίες υψηλού κύρους όπως το «Air» και το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη «Οδύσσεια» του Νόλαν.

Οι δηλώσεις του στο podcast του Ρόγκαν, ωστόσο, δείχνουν έναν ηθοποιό που προβληματίζεται βαθιά για το πώς λειτουργεί σήμερα η δημόσια κατακραυγή. Για τον Ντέιμον, το ζήτημα δεν είναι μόνο η τιμωρία, αλλά το ότι αυτή δεν έχει τέλος, δεν αφήνει χώρο για εξιλέωση ή δεύτερες ευκαιρίες. Και, όπως υπαινίχθηκε, σε έναν κόσμο όπου ένα λάθος μπορεί να σε στιγματίσει για πάντα, ίσως η παλιά, ξεκάθαρη έννοια της ποινής και της αποπληρωμής να φαντάζει – παραδόξως – πιο ανθρώπινη.