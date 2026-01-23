H Έιμι Μάντιγκαν είναι υποψήφια για Όσκαρ, μετά από 40 χρόνια: “Δεν το περίμενα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη”

Η Έιμι Μάντιγκαν αποτελεί τρανή απόδειξη, πως τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, ακόμα και όταν δεν το περιμένεις.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τη φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ για κάποιους ήταν γεμάτη εκπλήξεις και για άλλους προβλεπόμενη. Οι κριτικοί κινηματογράφου είδαν τις περισσότερες προβλέψεις τους να επιβεβαιώνονται, ενώ ονόματα όπως η Αριάνα Γκράντε, ο Πολ Μεσκάλ, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο Τζέιμς Κάμερον, η Σίνθια Ερίβο, αλλά και η πολυσυζητημένη Σίντνεϊ Σουίνι, έμειναν εκτός. Η ηθοποιός που κατάφερε να κερδίσει μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου, επιστρέφοντας έτσι στα Όσκαρ μετά από 40 χρόνια, είναι η Έιμι Μάντιγκαν.

Στα 75 χρόνια της, ξεχώρισε για την ερμηνεία της στην ταινία τρόμου «Weapons» και έτσι είναι πολύ πιθανό να τη δούμε να παραλαμβάνει το χρυσό αγαλματίδιο. Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της ήταν μια στιγμή που δεν περίμενε - όπως παραδέχεται στις δηλώσεις της στο περιοδικό People - ωστόσο είναι βαθιά συγκινημένη και χαρούμενη, που κατάφερε να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα και να αποδώσει στο μέγιστο τον ρόλο της. Η Έιμι Μάντιγκαν έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανη για τον εαυτό της, αφού με αυτή τη διάκριση εντάσσεται, πλέον, στην κατηγορία των χολιγουντιανών ηθοποιών που έχουν τεθεί υποψήφιοι για Όσκαρ για τις ερμηνείες τους σε ταινίες τρόμου.

Amy Madigan on her #Oscar Nomination for Best Supporting Actress in "Weapons":



"I feel really happy. I’ve had a long career, and it’s really nice that people are responding so well to 'Weapons.' I love Aunt Gladys. She is a really cool character who has turned into an iconic.… pic.twitter.com/LqMRakdury — Variety (@Variety) January 22, 2026

Το όνομα της Έιμι Μάντιγκαν βρέθηκε στις λίστες με τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ, 40 χρόνια μετά την πρώτη υποψηφιότητα

«Είμαι πραγματικά αποσβολωμένη από όλη αυτή τη διαδρομή που έχω κάνει. Είναι απλώς ένα ακόμη κομμάτι αυτής της πορείας που δεν το περίμενα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη και βαθιά ικανοποιημένη. Είναι μια αντανάκλαση της ταινίας “Weapons” και του τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνεται ο κόσμος σε αυτήν. Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από αυτό», εξομολογήθηκε η ηθοποιός, λίγο μετά την αποκάλυψη της υποψηφιότητάς της στην 98η τελετή απονομής.

Πριν από ακριβώς 40 χρόνια, το 1986, η Έιμι Μάντιγκαν είχε λάβει υποψηφιότητα για την κατηγορία Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Twice in a Lifetime» - χωρίς, όμως να κερδίζει. Φέτος, βρίσκεται ξανά στην ίδια θέση, με τη χαρά της να είναι μεγάλη ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε, τι σημαίνει για εκείνη η δεύτερη υποψηφιότητα στα βραβεία Όσκαρ, η απάντησή της ήταν λιτή και ουσιώδης: «Σημαίνει απλώς ότι μπορείς να έχεις μια μακρά καριέρα. Και εγώ είχα μια μακρά καριέρα και συνεχίζω».

Και συμπλήρωσε: «Οι άνθρωποι λένε συχνά “αν έχεις ένα όνειρο, ακολούθησέ το” και τα λοιπά. Όμως αυτά είναι αληθινά πράγματα όταν ηθοποιοί, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες ανεβαίνουν στο βήμα και τα λένε, γιατί πρόκειται για ένα μακρύ, επίπονο ταξίδι, που απαιτεί πολλή δουλειά. Μην αποθαρρύνεστε. Και είναι πραγματικά αλήθεια. Όταν εμφανίζεται ένα καλό υλικό, οι ηθοποιοί θέλουν να το αρπάξουν από τον λαιμό. Είναι συναρπαστικό. Γι’ αυτό κάνουμε αυτό που κάνουμε. Όλα λοιπόν κύλησαν σαν ένας στρόβιλος, αλλά ήταν πολύ συναρπαστικά».



