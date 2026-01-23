Λίλι Άλεν - Ντέιβιντ Χάρμπουρ: Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού τους, που πουλάνε για 7,3 εκατ. δολάρια

Μετά το τέλος της σχέσης τους, έρχεται και η πώληση της πολυτελούς κατοικίας που στέγαζαν τον έρωτά τους. Είδαμε φωτογραφίες και, εντάξει, εμείς δεν θα το αγοράζαμε. Εσύ;

Στα τέλη του 2024, η Λίλι Άλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ χώρισαν, μετά από περίπου τέσσερα χρόνια έγγαμου βίου. Κι ενώ η φήμη περί απιστίας έκανε τον γύρο του διαδικτύου, κανένας δεν επιβεβαίωσε ποτέ τον λόγο που πήραν διαζύγιο. Έναν χρόνο και κάτι μετά το τέλος της σχέσης τους, οι δυο τους πούλησαν την πολυτελή κατοικία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για ένα πολυτελές και άνετο οίκημα, που διακόσμησαν με τη βοήθεια έμπειρων επαγγελματιών, όμως εγκατέλειψαν μετά τον χωρισμό τους. Όπως διαβάζουμε στο «People», το σπίτι είχε αρχική τιμή πώλησης 7,9 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο, τελικά, πουλήθηκε έναντι 7,3 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τον λογαριασμό του Instagram Carl Gambino Real Estate. Η υπογραφή της εσωτερικής διακόσμησης ανήκει στον interior designer Μπιλ Κότον - ο οποίος έχει διακοσμήσει τα σπίτια πολλών διάσημων προσωπικοτήτων, όπως ο Ραλφ Ρόλεν - ενώ αρχιτέκτονας ήταν ο Μπεν Μπισόφ.

Αυτή είναι η πρώην κατοικία της Λίλι Άλεν και του Ντέιβιντ Χάρμπουρ

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες, το πρώην ζευγάρι είχε επιλέξει να δημιουργήσει χώρους σε έντονα χρώματα, με μοντέρνα στοιχεία, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του και να το εκφράζουν. Στο καθιστικό κυριαρχεί το πράσινο χρώμα, ενώ στο κύριο σαλόνι το λεοπάρ. Στην κρεβατοκάμαρα και το χολ υπάρχουν ταπετσαρίες σε ζωηρά χρώματα και έντονα μοτίβα, ενώ η κρεβατοκάμαρα κινείται σε απαλές αποχρώσεις του ροζ. Για την κουζίνα, από την άλλη, επέλεξαν κρεμ και μπεζ αποχρώσεις και μεγάλα παράθυρα, για να μπαίνει φως κάθε ώρα της ημέρας.

Το σπίτι διαθέτει ακόμα μία αυλή για τις ηλιόλουστες ημέρες του χρόνου και κήπο μέσα στο πράσινο. Τόσο η Λίλι Άλεν όσο και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ φαίνεται πως είναι λάτρεις του μαξιμαλισμού - τουλάχιστον αν κρίνουμε από τις επιλογές για το σπίτι τους. Το βικτοριανό στιλ διακόσμησης είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό και οι δυο τους αποτελούν ακόμα ένα παράδειγμα που το υιοθέτησε. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, η διακόσμηση αυτού του σπιτιού έδωσε έμπνευση στη Λίλι Άλεν, καθώς προετοίμαζε τον νέο δίσκο της.

Το ερώτημα είναι άλλο τώρα: εσύ θα έδινες 7,3 εκατομμύρια δολάρια για να το αγοράσεις; Εμείς, σίγουρα όχι.