Κάια Γκέρμπερ: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο οποίο δεν υπήρχε ντροπή για το γυναικείο σώμα»

Γεννημένη σε μια ζωή όπου όλοι την παρακολουθούσαν, το μοντέλο και ηθοποιός, Κάια Γκέρμπερ, βρίσκει τρόπους να ανατρέψει το βάρος των προσδοκιών

Η Κάια Γκέρμπερ δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις. Αλλά όταν δίνει, μιλάει για τα πάντα. Αυτό έγινε και τώρα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Harper’s Bazaar, η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, αναφέρθηκε στην παιδική της ηλικία, στη σχέση με τη μητέρα της και στην επαγγελματική τη ζωή.

Σοκαριστικά ειλικρινής για την παιδική της ηλικία, η Κάια Γκέρμπερ είπε αρχικά ότι μεγάλωσε «αρκετά απομονωμένη», αλλά «με έναν υπέροχο τρόπο» και «όσο κανονική θα μπορούσε να είναι». «Πάντα πήγαινα σε δημόσιο σχολείο. Έκανα θέατρο. Συμμετείχα σε κάθε κοινοτική παράσταση. Ήμουν στη χορωδία. Έκανα ρεσιτάλ τραγουδιού. Χόρευα», σημείωσε. Όποτε η οικογένειά της επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη, η ίδια επέμενε να παρακολουθούν παραστάσεις στο Broadway.

«Γεμάτη βιβλία» είναι ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στην ανατροφή της, κάτι που πιστώνει στη μητέρα της. Η Κάια Γκέρμπερ ακολουθούσε τη μητέρα της παντού, διαβάζοντας ό,τι ανέθεταν στον μεγαλύτερο αδελφό της, στο σχολείο. Ακριβώς όπως τα βιβλία ήταν κυρίαρχα στη ζωή της, έτσι ήταν και οι γυμνές φωτογραφίες της μητέρας της, του super model και επιχειρημία, Σίντι Κρόφορντ, που κοσμούσαν τους τοίχους στο σπίτι του.

«Ήταν, για μένα, καλλιτεχνικές. Δεν ήταν χυδαίο, δεν ήταν αντικειμενοποίηση. Είναι δώρο το να μεγαλώνεις σε ένα σπίτι που δεν είχε ντροπή για το γυναικείο σώμα», σημείωσε.



H ίδια συνειδητοποίησε ότι η παιδική της ηλικία τελείωσε όταν ήταν 15 ετών. Τότε άρχισε την κατ' οίκον εκπαίδευση για να προσαρμοστεί στην ανερχόμενη καριέρα της στο modeling, μια καριέρα που φαινόταν προδιαγεγραμμένη, δεδομένων των διασυνδέσεών της. Ωστόσο, όπως είπε, η μητέρα της δεν ήταν ποτέ υπερπροστατευτική. «Δεν δίνει συμβουλές εκτός αν το ζητήσεις. Αλλά αν ζητήσεις, ετοιμάσου, γιατί θα είναι πολύ ειλικρινής με τρόπους που, μερικές φορές, είναι δύσκολο να διαχειριστείς». «Συνήθως έχει δίκιο, κάτι που είναι εξοργιστικό, αλλά είναι επίσης πολύ πρόθυμη να με αφήσει να κάνω ένα λάθος που εκείνη έκανε πριν από 30 χρόνια».

Η Κάια Γκέρμπερ ήταν μόλις 10 ετών όταν η Ντονατέλα Βερσάτσε, την επέλεξε προσωπικά για να εμφανιστεί στην εναρκτήρια καμπάνια για την παιδική σειρά Versace. Δεν πέρασε πολύς καιρός πριν η ίδια μπει για τα καλά στον κόσμο της πασαρέλας. Μέχρι τα 16 της, η παρουσία της ήταν σταθερή στις Εβδομάδες Μόδας, περπατώντας για τους οίκους Calvin Klein, Chanel, Miu Miu, Off-White, Saint Laurent και Valentino.

Αυτό που τελικά τις πρόσφερε ένα αίσθημα ελέγχου είναι η υποκριτική. Πιστώνει στη δουλειά της στο θέατρο το ότι της έδωσε έναν ασφαλή χώρο για να διαφύγει στους χαρακτήρες. «Λατρεύω το θέατρο γιατί απαθανατίζεται στις μνήμες των ανθρώπων αλλά όχι στα μέσα ενημέρωσης. Ό,τι έχω κάνει, κάθε φωτογραφία, απαθανατίζεται στο διαδίκτυο. Μου το παίρνουν. Το υπέροχο με το θέατρο είναι ότι είχα την εμπειρία μου, και οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν είχαν τη δική τους. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και να το δω από το κοινό. Μπορώ μόνο να το βιώσω από εκεί που στάθηκα», είπε.