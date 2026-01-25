Asap Rocky: «Είμαι ήδη ερωτευμένος με τη Ριάνα. Μετά τον ερχομό της κόρης μου, νιώθω ότι ερωτεύομαι ξανά»

Ο καλλιτέχνης του «Don't Be Dumb» εμφανίστηκε στο The Ebro Show, όπου μίλησε για το νέο του άλμπουμ, το γεγονός ότι έγινε πατέρας και τη σχέση του με την αγαπημένη καλλιτέχνιδα, Ριάνα

Ο Asap Rocky μοιράστηκε σε νέα συνέντευξή του πώς εκείνος και η Ριάνα συνεχίζουν να διατηρούν ζωντανή τη σπίθα στη σχέση τους και εμείς κρατήσαμε σημειώσεις. Ο καλλιτέχνης του «Don't Be Dumb» εμφανίστηκε στο The Ebro Show, όπου μίλησε για το νέο του άλμπουμ, το γεγονός ότι έγινε πατέρας και τη σχέση του με την αγαπημένη καλλιτέχνιδα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Asap Rocky αποκάλυψε πώς αυτός και η Ριάνα συνεχίζουν να «ζωντανεύουν τη σχέση τους» με κάθε τρόπο, ενώ μεγαλώνουν τα τρία τους παιδιά. «Πρέπει να ζωντανεύεις τη σχέση. Πρέπει να συνεχίζεις να βγαίνεις ραντεβού. Πρέπει να συνεχίζεις να είσαι φίλος με τη σύντροφό σου», είπε. «Παίζουμε ζάρια. Παίζουμε χαρτιά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Παίζουμε crazy eights. Την αγαπώ μέχρι θανάτου, φίλε. Αλήθεια. Πρέπει να διατηρούμε τη "φασαρία" στη σχέση, γιατί αλλιώς, τι κάνουμε;», υποστήριξε αρχικά.

Το ζευγάρι, που επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Νοέμβριο του 2020, καλωσόρισε το πρώτο του μωρό, τον RZA, τον Μάιο του 2022 και τον δεύτερο γιο του, τον Ρίοτ, τον Αύγουστο του 2023. Δύο χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, την Ρόκι. Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ράπερ μίλησε για το πώς το να γίνει πατέρας κοριτσιού τον έχει κάνει «τόσο ευάλωτο».

«Φίλε, το να είμαι πατέρας κοριτσιού, με έχει κάνει τόσο ευάλωτο. Είμαι σαν να ξαναγεννήθηκα», είπε. «Σίγουρα, είναι μόνο 4 μηνών, αλλά όταν με κοιτάζει, απλά λιώνω μέσα μου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ;», τόνισε. «Είμαι ήδη ερωτευμένος με τη μητέρα της, οπότε ερωτεύομαι ξανά», πρόσθεσε ο Asap Rocky. Ο ίδιος μοιράστηκε ότι ο σεβασμός του προς τις γυναίκες έχει επίσης αυξηθεί μετά την άφιξη της κόρης του. «Ο σεβασμός που τρέφω για τις γυναίκες απλώς μεγαλώνει», είπε. «Έχω τόσο μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τις μητέρες, για όλα όσα περνάνε, για τις αλλαγές που υφίσταται το σώμα τους, και τώρα που έχω μια κόρη. Είναι απίστευτο, φίλε». «Μου μοιάζει πολύ», συνέχισε. «Είναι η γυναικεία εκδοχή μου».

