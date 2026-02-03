End of Era: Η Κέλι Κλάρκσον ανακοίνωσε το τέλος της εκπομπής της, μετά από επτά σεζόν

Ένας μεγάλος επαγγελματικός κύκλος κλείνει για την Κέλι Κλάρκσον, με το “The Kelly Clarkson Show” να ρίχνει αυλαία μετά από μια επταετία που βρίσκεται στον αέρα.

Τίτλοι τέλους για το «The Kelly Clarkson Show». Η Κέλι Κλάρκσον ανακοίνωσε πως η δημοφιλής εκπομπής της αναμένεται να ολοκληρωθεί, έπειτα από επτά σεζόν παρουσίας. Η μουσικός και παρουσιάστρια αποκάλυψε, πως πρόκειται για μια προσωπική απόφαση, καθώς έχει ανάγκη να αποσυμπιέσει το πρόγραμμά της και να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της, της 11χρονης Ρίβερ Ρόουζ και του 9χρονου Ρέμινγκτον Αλεξάντερ.

Τέλος το «The Kelly Clarkson Show»

Σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο IG, η Κέλι Κλάρκσον έγραψε: «Ήμουν εξαιρετικά τυχερή που συνεργάστηκα με μια τόσο καλή ομάδα ανθρώπων για το “The Kelly Clarkson Show” τόσο στο Λος Άντζελες όσο και στη Νέα Υόρκη. Υπήρξαν τόσες πολλές, εκπληκτικές στιγμές και εκπομπές μέσα σε αυτά τα χρόνια. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων και νιώθω τιμή που δούλεψα δίπλα στη σπουδαιότερη μπάντα και στο καλύτερο συνεργείο που θα μπορούσε κανείς να ελπίζει, για όλα τα ταλέντα και τους εμπνευσμένους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί μας τον χρόνο και τη ζωή τους, για όλους τους θαυμαστές που στήριξαν την εκπομπή μας και το NBC που ήταν πάντα ένας τόσο υποστηρικτικός και εξαιρετικός συνεργάτης».

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η Κέλι Κλάρκσον εξήγησε τον ακριβή λόγο που κρύβεται πίσω από την απόφασή της, σημειώνοντας: «Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία μου ως παρουσιάστρια του “The Kelly Clarkson Show”. Η απομάκρυνση από το καθημερινό πρόγραμμα θα μου επιτρέψει να δώσω προτεραιότητα στα παιδιά μου, κάτι που μοιάζει αναγκαίο και σωστό για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μας». Και κατέληξε: «Προς το παρόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που επιτρέψατε στην εκπομπή μας να γίνει μέρος της ζωής σας και που πιστέψατε σε εμάς και μείνατε μαζί μας για επτά απίστευτα χρόνια».

Η απόφαση της Κέλι Κλάρκσον να κλείσει αυτό το μεγάλο και πολύ επιτυχημένο κομμάτι της καριέρας της ενδεχομένως να συνδέεται με τον πρόσφατο χαμό του πρώην συζύγου της και πατέρα των παιδιών της, Μπράντον Μπλάκστοκ, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η τραγουδίστρια έχει θέσει σε προτεραιότητα την φροντίδα των παιδιών της, κάνοντας επαγγελματικές επιλογές που δεν θα της στερούν πολύτιμο χρόνο μαζί τους.

