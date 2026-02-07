Μπιάνκα Σένσορι: Ποζάρει χωρίς ρούχα ως «Lady Godiva» πάνω σε άλογο στη νέα φωτογράφιση του Vanity Fair

Σε νέα της συνέντευξη, αποκαλύπτει τα πάντα γύρω από τη σχέση της με τον Γι

Η Μπιάνκα Σένσορι, η 31χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονας και καλλιτέχνιδα που έχει γίνει συνώνυμο της προκλητικής μόδας και της γυμνότητας από την πλευρά του συζύγου της Γι (πρώην Κάνιε Γουέστ), έσπασε επιτέλους τη σιωπή της με την πρώτη εκτενή συνέντευξή της στο Vanity Fair. Σε μια αποκαλυπτική φωτογράφιση της φωτογράφου Κέιτι Γκράναν, η Σένσορι μεταμορφώνεται σε σύγχρονη Λέιδι Γκόντιβα, ποζάροντας καβάλα σε μαύρο άλογο καλυμμένη μόνο με μακριά σκούρα ψεύτικα μαλλιά και ένα δαχτυλίδι στο πόδι, ερμηνεύοντας κυριολεκτικά την «ιππασία χωρίς σέλα». Άλλες εικόνες την δείχνουν σε pin-up στάσεις με καλσόν, μακριά από τα διάφανα σύνολα που την έκαναν viral, όπως το μπικίνι από βρώσιμα γλυκά ή το διαφανές φόρεμα στα Grammy 2025.

Για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια ως η «σιωπηλή μούσα» του Γι, η Μπιάνκα Σένσορι εξηγεί ότι η ελάχιστη ένδυση δεν είναι επιβολή, αλλά συνειδητή καλλιτεχνική επιλογή. «Δεν θα έκανα κάτι που δεν ήθελα. Ήταν σαν συνεργασία, ποτέ δεν μου επέβαλαν τίποτα. Αν ήσουν παντρεμένη με τον Versace, δεν θα μου έδινε αντίστοιχα ένα φόρεμα;», δηλώνει, απορρίπτοντας τις φήμες ελέγχου από τον Γι. «Ήμουν γυμνή παντού, δεν αποσυνδέθηκα ποτέ. Ζω μέσα από τα έργα τέχνης μου», προσθέτει, χαρακτηρίζοντας τη ζωή της ως πολυετές «πρότζεκτ περφόρμανς». Το 2025, έγινε η πιο αναζητούμενη γυναίκα παγκοσμίως στο Google, αποδεικνύοντας ότι «σε εποχή υπερέκθεσης, το μυστήριο έχει ακόμα δύναμη».

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2020, όταν ο Γι είδε το Instagram της Σένσορι που φορούσε η ίδια «ψηφιακή μάσκα εξωγήινων» και την προσέλαβε ως επικεφαλή αρχιτεκτονικής στη Yeezy, ενώ ήταν ακόμα παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν. Συναντήθηκαν στην Ελβετία κατά την πανδημία, και η «εγγύτητα» από τη συνεργασία οδήγησε σε έρωτα γύρω στο 2021, λίγο πριν το διαζύγιο με την Καρντάσιαν. «Είμαστε δύο μισά του ίδιου συνόλου, τόσο παρόμοιοι», λέει, τονίζοντας ότι παντρεύτηκε λόγω αγάπης και όχι για την φήμη που θα την ακολουθούσε.

Η συνέντευξη έρχεται μετά την έκθεση τέχνης «BIO POP (The Origin)» στη Σεούλ τον Δεκέμβριο 2025, την πρώτη διεθνή της performance art, μέρος εφταετούς κύκλου που εξερευνά οικιακότητα, ταυτότητα και περιορισμούς. Ντυμένη σε κατακόκκινη λατέξ, έψηνε τούρτα σε κουζίνα και την σέρβιρε σε σωσίες της μεταμορφωμένες σε έπιπλα, με σκοπό από τον Γι και σκηνικά δικά της, θέτοντας το σπίτι ως «μήτρα επαναστάσεων». «Το να μου ζητάς να μιλήσω είναι ελέγχου από μόνη του. Η ζωή μου είναι η τέχνη μου. Δεν είναι ενοχλητικό;», καταλήγει, επιβεβαιώνοντας ότι η σιωπή ήταν επιλογή και τώρα έχει «κάτι να πει».