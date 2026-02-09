Ρομέο Μπέκαμ: Με μια κίνηση πήρε ξεκάθαρη θέση στην κόντρα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του

Ο Ρομέο Μπέκαμ τάχθηκε υπέρ των γονιών του στη κόντρα τους με τον αδερφό του, Μπρούκλιν, κάνοντας τατουάζ για την οικογένειά του.

Δεν μας έφτανε η διαμάχη μεταξύ του Μπρούκλιν Μπέκαμ και των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, τώρα μπαίνει στην κόντρα και ο Ρομέο. Ο 23χρονος στηρίζει ανοιχτά τους Μπέκαμ, γεγονός που αποφάσισε να αποδείξει με έμπρακτο τρόπο. Όπως αποκαλύφθηκε σε ανάρτηση στα social media, έκανε τατουάζ - αφιερωμένο στην οικογένειά του, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση σε αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες.

Ο Ρομέο Μπέκαμ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο IG μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το καινούργιο του τατουάζ: πρόκειται για τη λέξη «family» (οικογένεια), η οποία είναι γραμμένη με καλλιγραφικά γράμματα, ψηλά στο σβέρκο. Η επίσημη σελίδα του στούντιο τατουάζ ανέβασε περισσότερες φωτογραφίες, δείχνοντας τον 23χρονο κατά τη διαδικασία.

Ο Ρομέο Μπρούκλιν τιμά την οικογένειά του εν μέσω της κόντρας με τον αδερφό του, Μπρούκλιν

Τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα αγόρια της οικογένειας έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στα τατουάζ, συνεπώς - από τη μια πλευρά - η κίνησή του είναι δικαιολογημένη. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι, ωστόσο, που θεώρησαν πως πρόκειται για μια επιτηδευμένη απόφαση, καθώς μερικές ημέρες πριν είχε γράψει η Daily Mail πως ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αφαίρεσε με λέιζερ τα τατουάζ που είχε κάνει για τους γονείς του.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ρομέο Μπέκαμ δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις φήμες περί οικογενειακής ρήξης, επιλέγοντας να αφήσει τις κινήσεις του να «μιλήσουν» από μόνες τους. Το τατουάζ του, ωστόσο, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένα έμμεσο μήνυμα ενότητας και στήριξης προς τους γονείς του, σε μια περίοδο που οι σχέσεις με τον Μπρούκλιν φαίνεται να περνούν κρίση.

Getty Images

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η ένταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την οικογένεια Μπέκαμ φέρεται να σχετίζεται τόσο με προσωπικές επιλογές όσο και με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, με τις δύο πλευρές να κρατούν αποστάσεις τους τελευταίους μήνες. Αντίθετα, ο Ρομέο και ο μικρότερος αδερφός τους, Κρουζ, δείχνουν να διατηρούν στενή σχέση με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, συμμετέχοντας συχνά σε οικογενειακές στιγμές και δημόσιες εμφανίσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η οικογένεια Μπέκαμ εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τα media, με κάθε κίνηση των παιδιών να αναλύεται διεξοδικά. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κόντρα, μένει να φανεί στην πορεία.