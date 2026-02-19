Ούρσουλα Κορμπερό: Η “Τόκιο” του “Casa de Papel” έγινε μητέρα για πρώτη φορά

Η Ούρσουλα Κορμπερό έφερε στον κόσμο το πρώτο μωρό της, όπως γνωστοποίησε μέσω μιας ανάρτησης στον λογαριασμό της στο IG.

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Ούρσουλα Κορμπερό, η «Τόκιο» που γνωρίσαμε μέσα από την επιτυχημένη ισπανική σειρά «Casa de Papel». Η 36χρονη ηθοποιός γνωστοποίησε το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο IG, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία του μωρού της.

Στον εν λόγω στιγμιότυπο, η Ούρσουλα Κορμπερό απαθανατίζει τον σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν, ο οποίος κρατάει στην αγκαλιά του το παιδί τους. «Γεια σου, μπαμπά», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της μέσα από το μαιευτήριο Clínica Corachán στη Βαρκελώνη, όπως διαβάζουμε στο το ΗOLA USA.

Instagram @ursulolita

Η Ούρσουλα Κορμπερό και ο Τσίνο Νταριν γνωρίστηκαν το 2016 στα γυρίσματα της σειράς «The Embassy» και αρκετά γρήγορα έγιναν ζευγάρι. Όλα αυτά τα χρόνια προτιμούν να κρατούν χαμηλό προφίλ στη σχέση τους, διατηρώντας αποστάσεις από τη δημοσιότητα.

Να θυμίσουμε, πως η ισπανίδα star είχε αποκαλύψει τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανεβάζοντας μια φωτογραφία στα social media, στην οποία εύκολα διέκρινες τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία, οι δυο τους έγιναν γονείς, ανοίγοντας ένα νέο και σίγουρα φωτεινό κεφάλαιο στη ζωή τους.

