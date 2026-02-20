Ο Μπραντ Πιτ κατέφθασε στο γραφικό νησί του Αργοσαρωνικού, με εγχώρια και ξένα μέσα να έχουν κατακλύσει την περιοχή για να τον απαθανατίσουν.

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Μπραντ Πιτ για τις ανάγκες της νέας κινηματογραφικής παραγωγής του με τίτλο «The Riders». Ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε στην Ύδρα με ταχύπλοο σκάφος το απόγευμα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου υπό τη συνοδεία σωματοφυλάκων, με στόχο σήμερα 20/2 να ξεκινήσει γυρίσματα. Όπως ήταν λογικό, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό ταξίδεψαν στο νησί του Αργοσαρωνικού, προκειμένου να απαθανατίσουν τον ηθοποιό.

Η κάμερα των ψυχαγωγικών εκπομπών εντόπισε τον Μπραντ Πιτ νωρίς το πρωί της Παρασκευής με casual ντύσιμο και messy hair look - πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του για τις σκηνές. Ο ίδιος θα υποδυθεί τον Φρεντ Σκάλι, έναν πατέρα ο οποίος ταξιδεύει στην Ευρώπη, αναζητώντας την οικογένειά του, μετά από μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα που ανέτρεψαν τα πάντα. Ο ηθοποιός ήταν ευγενικός με τους δημοσιογράφους, λέγοντας χαρακτηριστικά «ευχαριστώ πολύ παιδιά». Σύντομος και περιεκτικός.

Όπως ήταν προφανές, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Ύδρα, η οποία γι’ ακόμα μια φορά έχει την ευκαιρία να ακουστεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εκτός από εμάς και όλους όσοι την επισκέπτονται κάθε χρόνο, έχει γοητεύσει και τον Μπραντ Πιτ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητας, ο ηθοποιός πρόκειται να μείνει είτε σε μία από τις βίλες του νησιού είτε σε πολυτελή θαλαμηγό που έχει αγκυροβολήσει στο γραφικό λιμάνι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός περπάτησε στα σοκάκια του νησιού και μία από τις πρώτες επισκέψεις του ήταν η Σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία γίνεται το fitting. Ο ίδιος φαινόταν χαρούμενος και ήταν ευγενικός με όλους. Να σημειωθεί, πως σε αυτό το ταξίδι του στην Ελλάδα συνοδεύεται από την 33χρονη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.

Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στο νησί, μετά την άφιξη του Μπραντ Πιτ, είναι δρακόντεια. Στην παραγωγή συμμετέχουν περίπου 300 άνθρωποι - από ηθοποιούς και τεχνικούς μέχρι κομπάρσους και ντόπιους. Στο λιμάνι και τα τριγύρω σοκάκια, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων, έχουν ήδη στηθεί τα σκηνικά για τα γυρίσματα της κινηματογραφικής παραγωγής.

