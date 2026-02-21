Άννα Σαβάι: «Υπάρχει μια πλευρά της Γιόκο Όνο που ο κόσμος δεν έχει ακόμη καταλάβει»

Η Άννα Σαβάι μιλά για τον ρόλο της ως Γιόκο Όνο στις νέες ταινίες για τους Beatles.

Η Άννα Σαβάι ετοιμάζεται για έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, ενσαρκώνοντας τη Γιόκο Όνο στις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles. Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, που γνώρισε διεθνή αναγνώριση μέσα από τη σειρά Shōgun, επιστρέφει.

Η Σαβάι, η οποία ξεκίνησε την πορεία της στη βιομηχανία του θεάματος ως μέλος του ιαπωνικού J-pop συγκροτήματος FAKY, δήλωσε ότι η ευκαιρία να αφηγηθεί την ιστορία της Γιόκο Όνο ήταν όνειρο ζωής. «Ήταν το όνειρό μου να διηγηθώ την ιστορία της και δεν πίστευα ότι θα γινόταν τόσο γρήγορα», ανέφερε σε δηλώσεις της στο Variety, στο περιθώριο της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν της σειράς Monarch: Legacy of Monsters στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός τόνισε πως στόχος της είναι να αναδείξει μια διαφορετική, λιγότερο παρεξηγημένη πλευρά της Όνο. «Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν. Και σε αυτή την ταινία νομίζω ότι θα μπορέσουμε να διηγηθούμε αυτή την πλευρά της ιστορίας», σημείωσε. Η Γιόκο Όνο, καλλιτέχνιδα της avant-garde σκηνής, εικαστικός και μουσικός, υπήρξε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες φιγούρες στην ιστορία της ποπ κουλτούρας, συχνά στοχοποιημένη για τον ρόλο της στη διάλυση των The Beatles — μια άποψη που πολλοί ιστορικοί της μουσικής θεωρούν απλουστευτική.

Για την προετοιμασία της, η Σαβάι έχει αφοσιωθεί σε εκτενή μελέτη. Όπως δήλωσε, έχει διαβάσει βιβλία, άρθρα και έχει παρακολουθήσει αρχειακό υλικό, επιδιώκοντας να κατανοήσει τόσο το καλλιτεχνικό έργο όσο και την προσωπικότητα της Όνο. «Έχει τόσα πολλά έργα τέχνης που αποτυπώνουν την προσωπικότητά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Σαμ Μέντες θα αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές βιογραφικές ταινίες, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος των Beatles. Τους θρυλικούς μουσικούς θα ενσαρκώσουν οι Πολ Μέσκαλ ως Paul McCartney, Χάρις Ντίκινσον ως John Lennon, Τζόζεφ Κουίν ως George Harrison και Μπάρι Κιόγκαν ως Ringo Starr. Οι τέσσερις ταινίες προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα στις αίθουσες στις 7 Απριλίου 2028.

Η Σαβάι χαρακτήρισε «σουρεαλιστική» την εμπειρία των γυρισμάτων στο Λονδίνο, περιγράφοντας πώς οι συμπρωταγωνιστές της παίζουν και τραγουδούν ζωντανά τα τραγούδια του συγκροτήματος. «Δεν κοιτάζουν καν τις παρτιτούρες. Απλά παίζουν και μου ακούγεται πραγματικά σαν τους Beatles», είπε.

Παράλληλα, το κοινό θα τη δει σύντομα στη δεύτερη σεζόν του Monarch: Legacy of Monsters στο Apple TV+, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 27 Φεβρουαρίου. Στη σειρά, που εντάσσεται στο σύμπαν του MonsterVerse, η Σαβάι υποδύεται την Κέιτ Ράντα, μια ηρωίδα που αυτή τη φορά —όπως αποκάλυψε— «θα αρχίσει να κυνηγά αντί να τρέχει να ξεφύγει», καθώς ένας νέος τιτάνας αναδύεται από τη θάλασσα και απειλεί την παγκόσμια ισορροπία.

Ανάμεσα στις κινηματογραφικές βιογραφίες και τα γιγαντιαία τέρατα της μικρής οθόνης, η Άννα Σαβάι διανύει μια περίοδο δημιουργικής κορύφωσης, ισορροπώντας ανάμεσα στη μουσική της καταγωγή και τη διεθνή υποκριτική αναγνώριση — με επόμενο σταθμό έναν ρόλο που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει την εικόνα μιας από τις πιο συζητημένες γυναίκες του 20ού αιώνα.