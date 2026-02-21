Μπάρι Μανίλοου: Επιδεινώθηκε η κατάσταση υγείας του - Αναβάλει συναυλίες έπειτα από προτροπές γιατρού

Ο 82χρονος Μπάρι Μανίλοου αναβάλλει 13 συναυλίες μέχρι τον Μάρτιο του 2026.

Ο θρύλος της ποπ Μπάρι Μανίλοου, 82 ετών, ανακοίνωσε νέα αναβολή των συναυλιών του, παραδεχόμενος ότι «τα πνεύμονά μου δεν είναι ακόμα έτοιμα» μετά την εγχείρηση που έκανε για αφαίρεση καρκινικής βλάβης στον αριστερό πνεύμονα. Σε ανάρτηση στο Instagram στις 20 Φεβρουαρίου 2026, ο νικητής Grammy, Tony και Emmy αποκάλυψε ότι αναπρογραμματίζει 13 εμφανίσεις που θα πραγματοποιούνταν από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 17 Μαρτίου 2026.

«Βαθιά μέσα μου ήθελα να επιστρέψω, αλλά το σώμα μου ήξερε αυτό που η καρδιά μου δεν ήθελε να παραδεχτεί: δεν ήμουν έτοιμος», έγραψε ο Μπάρι Μανίλοου, περιγράφοντας την «πολύ καταθλιπτική» επίσκεψη στον χειρουργό του. Παρά την καθημερινή προπόνηση σε διάδρομο (3 φορές/ημέρα), ο γιατρός του διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει πάνω από 3 τραγούδια συνεχόμενα - πόσο μάλλον να αντέξει 90 λεπτά στην σκηνή. «Είσαι σε καλή φόρμα, αλλά οι πνεύμονες χρειάζονται χρόνο», του είπε ο ιατρός.

Ο Μπάρι Μανίλοου διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σταδίου 1 τον Δεκέμβριο 2025, μετά από παρατεταμένη βρογχίτιδα, χάρη σε προληπτική εξέταση MRI. «Νιώθω ευγνώμων που το εντόπισαν νωρίς», δήλωσε τότε στο People, τονίζοντας πως είναι υγιής, δυνατός, με φωνή και ενέργεια».

«Λυπάμαι πολύ που αλλάζουμε τα πλάνα – πάλι! Αλλά όταν επιστρέψω, θα ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ δυνατά!», έγραψε στην ανάρτηση, ευχαριστώντας παράλληλα για τη στήριξη που δέχεται. Οι θαυμαστές ανταποδίδουν με μηνύματα αγάπης: «Πάρε χρόνο, Μπάρι – σε περιμένουμε!». Ο Μπάρι Μανίλοου, με περισσότερα από 50 hits, όπως τα Mandy, Copacabana, Looks Like We Made It, παραμένει ακόμα ενεργός. Η φετινή περιοδεία - και τελευταία του, περιλαμβάνει πόλεις όπως οι Τάμπα, Όρλαντο και Κολούμπους.