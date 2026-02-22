Έρικ Ντέιν: Το συγκινητικό αντίο της συντρόφου του – Οι σπάνιες φωτογραφίες που δημοσίευσε η Τζανέλ Σέρτκλιφ μετά τον θάνατό του

Η φωτογράφος Τζανέλ Σέρτκλιφ δημοσίευσε μερικές τρυφερές στιγμές με τον Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Grey's Anatomy και Euphoria, πέθανε σε ηλικία 53 ετών, 10 μήνες μετά τη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Ο θάνατος του έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση, με το τελευταίο μήνυμα που έστειλε στις δυο έφηβες κόρες του, να υπάρχει παντού στο ίντερνετ τις τελευταίες ώρες.

Μετά τον θάνατο του στις 19 Φεβρουαρίου, η σύντροφός του Τζανέλ Σέρτκλιφ, πρόσφερε μια ματιά στη σχέση τους, καθώς μοιράστηκε αρκετές φωτογραφίες του εκλιπόντος ηθοποιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μια σειρά από αναρτήσεις στα Instagram Stories στις 21 Φεβρουαρίου, η Τζανέλ ανέδειξε αυθόρμητες στιγμές που μοιράστηκε με τον Έρικ, συμπεριλαμβανομένης μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας του εκλιπόντος ηθοποιού να χαμογελά ενώ έκανε τατουάζ στο αριστερό του χέρι και μιας εικόνας του να ποζάρει με λευκό T-shirt και μπεζ καουμπόικο καπέλο δίπλα σε ένα άλογο.

Η φωτογράφος, η οποία έχει απαθανατίσει πορτρέτα διασήμων όπως ο Ποστ Μαλόν, η Τζένα Ορτέγκα και η Ντούα Λίπα, δημοσίευσε επίσης μερικές τρυφερές στιγμές με τον Έρικ Ντέιν, συμπεριλαμβανομένης μιας όπου της έδινε ένα φιλί στο πλάι του κεφαλιού καθώς πόζαραν σε μια σκάλα και μιας σέλφι του όπου έσκυβε προς τον ώμο της.

Δύο μήνες αφότου ο ηθοποιός μοιράστηκε τη διάγνωσή του με ALS, εκείνος και η Τζανέλ έφτασαν μαζί στην πρεμιέρα του αστυνομικού δράματος του Prime Video, Countdown, στο Λος Άντζελες, μοιράζοντας γέλια καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι στο κόκκινο χαλί. Το E! News επικοινώνησε με τους εκπροσώπους τους εκείνη την εποχή για σχόλιο σχετικά με τη σχέση, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Παρά το προφανές φλερτ του Έρικ με την Τζανέλ, ο ίδιος παρέμενε νομικά παντρεμένος με την εν διαστάσει σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχερτ, με την οποία μοιραζόταν τις κόρες τους Μπίλι, 15 ετών, και Τζόρτζια, 14 ετών. «Μέχρι τη στιγμή που κάποιος θα δει αυτό, δεν θα έχω ερωτευτεί ποτέ άλλη γυναίκα τόσο βαθιά όσο ερωτεύτηκα τη Ρεμπέκα», είπε ο Έρικ στον Μπραντ Φάλτσακ στην τελευταία του συνέντευξη για το επεισόδιο της 20ης Φεβρουαρίου του Famous Last Words. «Είναι η μητέρα των παιδιών μου, και όλο το βάρος της σκέψης γι' αυτό ήταν τόσο οργανικό και τυχερό», είχε πει.