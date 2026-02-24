Ρόμπερτ Καραντάιν: Αυτοκτόνησε ο Αμερικανός ηθοποιός στα 71 χρόνια του

Ο Ρόμπερτ Καραντάιν έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 71 ετών. Ο ηθοποιός έπασχε από διπολική διαταραχή, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Ακόμα μία απώλεια μετράει ο κόσμος της υποκριτικής, αφού ο Ρόμπερτ Καραντάιν δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ξένου Τύπου, ο Αμερικανός ηθοποιός αυτοκτόνησε σε ηλικία 71 ετών, μετά από χρόνια μάχης με τη διπολική διαταραχή. Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το θλιβερό γεγονός, όμως η οικογένειά του επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός, Ρόμπερτ Καραντάιν, έφυγε από τη ζωή. Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένα φως για όλους γύρω του. Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια αυτής της υπέροχης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο αγώνα του απέναντι στη σχεδόν εικοσαετή μάχη του με τη διπολική διαταραχή.

Robert Carradine, an American actor best known for his roles in the 1984 comedy film “Revenge of the Nerds” and the 2001 Disney Channel original series “Lizzie McGuire,” has died. He was 71.https://t.co/UIsQNNrhUx pic.twitter.com/1wh6oiWJeI — Variety (@Variety) February 24, 2026

Ελπίζουμε το ταξίδι του να ρίξει φως και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική ασθένεια. Αυτή τη στιγμή ζητούμε ιδιωτικότητα για να θρηνήσουμε αυτή την αδιανόητη απώλεια. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπόνια σας», δήλωσε η οικογένεια του Ρόμπερτ Καραντάιν στο Deadline χθες Δευτέρα 23/2.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Κιθ Καραντάιν, ανέφερε στο ίδιο μέσο, πως επιθυμία της οικογένειά του είναι να γνωρίζει ο κόσμος για την ψυχική ασθένεια που ταλαιπωρούσε τον Αμερικανό ηθοποιό, οδηγώντας τον στην απόφαση να θέσει τέλος στη ζωή του.

«Θέλουμε ο κόσμος να το γνωρίζει και δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό. Θέλω να τον τιμήσω για τον αγώνα του και να τιμήσω την όμορφη ψυχή του. Ήταν εξαιρετικά χαρισματικός και θα μας λείπει κάθε μέρα. Θα βρίσκουμε παρηγοριά στο πόσο αστείος μπορούσε να είναι, στο πόσο σοφός και απόλυτα αποδεκτικός και ανεκτικός ήταν. Αυτός ήταν ο μικρός μου αδελφός».

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Καραντάιν

Ο Ρόμπερτ Καραντάιν έγινε γνωστός μέσα από μια σειρά ρόλων που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μικρή και μεγάλη οθόνη. Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του έγινε δίπλα στον Τζον Γουέιν στην ταινία The Cowboys το 1972, ενώ ακολούθησαν συμμετοχές σε σημαντικές παραγωγές, όπως η βραβευμένη ταινία Coming Home και η κλασική Mean Streets του Μάρτιν Σκορσέζε.

Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία ήρθε το 1984 όταν υποδύθηκε τον Λιούις Σκόλνικ στην κωμωδία Revenge of the Nerds, ρόλο που τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό και επανέλαβε σε τρία σίκουελ. Αργότερα, μια νέα γενιά τον γνώρισε μέσα από τη δημοφιλή σειρά Lizzie McGuire, που ενσάρκωσε τον αγαπημένο πατέρα Σαμ σε 65 επεισόδια, κερδίζοντας τη συμπάθεια μικρών και μεγάλων θεατών.



