Πάμελα Άντερσον: «Έμεινα πίσω για πολύ καιρό στη ζωή μου. Το στήθος μου είχε καριέρα κι εγώ απλώς ακολουθούσα»

Η Πάμελα Άντερσον σε νέα συνέντευξή της, λέει ότι «δεν χρειάζομαι σχέση για να νιώσω πλήρης»

Όταν η Πάμελα Άντερσον κοιτάζει έξω από τα παράθυρά της στο Λέιντισμιθ, μια μικρή πόλη στην ανατολική ακτή του νησιού Βανκούβερ, βλέπει ωκεανό, όρκες και χιονισμένα βουνά. Εδώ και αρκετά χρόνια, ζει στο σπίτι όπου μεγάλωσε. Αρχικά φανταζόταν την επιστροφή στην πατρίδα ως μια ευκαιρία να απογυμνώσει τη ζωή της και να κρατήσει μόνο τα απαραίτητα, μετά την πολύ δημόσια προβολής της όλα αυτά τα χρόνια. Φανταζόταν τη ζωή της κάπως αλλιώς, γενικά. Αλλά, να που δεν έγινε.

Πρώτα, το Μπρόντγουεϊ την κάλεσε με μια πρόταση να υποδυθεί τη Ρόξι Χαρτ στο Chicago. Μετά ήρθε ένα υποψήφιο για Emmy ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της στο Netflix, μια αυτοβιογραφία που έγινε bestseller, ο πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία The Last Showgirl και περισσότερες υποψηφιότητες για την Πάμελα Άντερσον. Μετά την εμφάνισή της στο περσινό μεγάλο reboot του The Naked Gun (Τρελές Σφαίρες), πρόκειται να είναι πανταχού παρούσα στην οθόνη τα επόμενα χρόνια, με μια σειρά από ταινίες που αναμένεται να γίνουν cult και των οποίων οι συντελεστές θυμίζουν το απόλυτο δόλωμα για κινηματογραφικά φεστιβάλ. Η τελευταία, την οποία ολοκλήρωσε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, είναι το Love Is Not the Answer, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Σέρα.

Η Πάμελα Άντερσον εκτοξεύτηκε στη στρατόσφαιρα της showbiz ως η Playmate του Playboy που απογειώθηκε στο Baywatch. Ένα συγκινητικό κλιπ από αυτό το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, αποτυπώνει την Πάμελα Άντερσον το 1991 ως μια αθώα κοπέλα με λαμπερά μάτια:

«Αυτή είναι η στιγμή μου να λάμψω όχι ως σύμβολο του σεξ, αλλά ως ηθοποιός. Νομίζω ότι έμεινα πίσω για πολύ καιρό. Το στήθος μου είχε καριέρα κι εγώ απλώς ακολουθούσα».

Η Πάμελα έμαθε να προχωράει πάντα μόνη της. «Ήμουν μόνη μου και ήθελα να προσφέρω μια ζωή στους γιους μου, τον Μπράντον και τον Ντίλαν, που να μην φαίνεται διαφορετική, παρόλο που το καλύτερο μέρος της ύπαρξής τους ήταν η διαμονή στο πάρκο με τα τροχόσπιτα στο Μαλιμπού, το Paradise Cove. Λένε ότι αυτή είναι η καλύτερη ανάμνησή τους. Από όλα τα φανταχτερά σπίτια και τα μέρη που έχουν δει σε όλο τον κόσμο, εκείνη ήταν η αγαπημένη τους εποχή στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν ήταν σημαντικό. Παρόλο που ήταν στο Μαλιμπού, οπότε αυτά ήταν πολύ ακριβά τροχόσπιτα», λέει σε συνέντευξή της στο Another Magazine.

«Μου αρέσει να είμαι εδώ, στον αγώνα. Ζω από μισθό σε μισθό, δεν θα το αποβάλω ποτέ αυτό. Είμαι απλώς πολύ παλιάς σχολής και απλή. Δεν μου αρέσουν τα χρέη. Και τις δεύτερες ευκαιρίες επίσης, δεν τις θεωρώ δεδομένες. Νιώθω ότι παίρνω μια δεύτερη ευκαιρία σε όλα. Και όλα αυτά ήταν μαθήματα που έμαθα, και έχω πολλά να αντλήσω, από την παιδική μου ηλικία μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες των σχέσεών μου, οπότε θέλω να το εξερευνήσω αυτό. Δεν θέλω να ανησυχώ για το πώς φαίνομαι. Θέλω να μπορώ να μην έχω κάποιον στη ζωή μου όπου να αναρωτιέμαι, "Θα του αρέσει;". Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσω κανέναν άλλον. Αυτό είναι μια πραγματική ελευθερία. Κανείς δεν περιμένει τελειότητα από μένα. Αν περπατήσω σε ένα κόκκινο χαλί, θα είναι πάντα λίγο ανακατωμένο. Και αυτό είναι μέρος της γοητείας μου».

Στη συνέντευξή της, τόνισε επίσης ότι «τα παιδιά μου συνήθιζαν να αστειεύονται ότι πέρασα τη μισή μου ζωή σε μια καρέκλα μακιγιάζ. Εκείνα θα έτρεχαν γύρω από τα πόδια μου. Έκανα τηλεοπτικές σειρές και φωτογραφήσεις. Και απλώς σκέφτηκα μια μέρα, "θα το κάνω αυτό για την υπόλοιπη ζωή μου; Όχι, έχω πάρα πολλά άλλα πράγματα να κάνω. Προτιμώ να πάω μια βόλτα"».

Παντρεμένη πέντε φορές, η Πάμελα Άντερσον ήξερε πώς είναι το να γίνεται πρωτοσέλιδο για την κατάσταση της σχέσης της. Και τώρα, ομολόγησε ότι δεν επιθυμεί καμία νέα σχέση στη ζωή της, καθώς αστειεύτηκε ότι ένα φλερτ πού και πού είναι το μόνο που χρειάζεται. «Θέλω απλώς να απελευθερώσω τον δράκο μέσα μου. Δεν χρειάζομαι κανέναν στο δρόμο μου. Θέλω να τον βγάλω έξω. Συμβαίνει σε διαφορετικές στιγμές στη ζωή του καθενός, και αυτή είναι η δική μου εποχή. Κάθε τόσο φλερτάρω ή κάποιος θέλει να δειπνήσουμε ή να μιλήσουμε για το μέλλον και είναι συναρπαστικό. Είναι σαν, "Εντάξει, είμαι καλά τώρα για έναν ολόκληρο χρόνο, ευχαριστώ"».