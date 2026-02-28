Και ο Μάντοξ Τζολί εγκαταλείπει το επώνυμο «Πιτ»

Ο μεγαλύτερος γιος της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Μάντοξ, εμφανίστηκε ως «Μάντοξ Τζολί» στους τίτλους της νέας ταινίας της μητέρας του «Couture».

Ο Μάντοξ Τζολί, που εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη στο δράμα «Couture» της Άλις Βινόκουρ, πέρασε από «Μάντοξ Τζολί-Πιτ» σε απλά «Μάντοξ Τζολί» στους τελικούς τίτλους της ταινίας, που κυκλοφόρησε στις γαλλικές αίθουσες στις 18 Φεβρουαρίου 2026. Η Αντζελίνα Τζολί πρωταγωνιστεί ως Μαξίν Γουόλκερ, μια σκηνοθέτρια που διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού κατά την άφιξή της στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας.

Η αλλαγή επισημάνθηκε από το People και έγινε viral, με τον εκπρόσωπο του Μπραντ Πιτ να αρνείται σχόλια. Σε αντίθεση, στην προηγούμενη συνεργασία τους, το «Maria» (2024) όπου ο Μάντοξ ήταν βοηθός παραγωγής, εμφανιζόταν ως «Μάντοξ Τζολί-Πιτ».

Ο Μάντοξ δεν είναι ο πρώτος που προχωρά σε αυτή την ενέργεια. Η Ζαχάρα, 21 ετών, παρέλειψε το «Πιτ» σε εκδήλωση της αδελφότητας Alpha Kappa Alpha στο Spelman College το 2023, παρουσιαζόμενη ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί». Η Σιλό, 19 ετών, νομικά άλλαξε σε «Σιλό Τζολί» τον Μάιο 2024, αμέσως μετά τα 18α γενέθλιά της, με δικαστική έγκριση τον Αύγουστο. Η Βίβιεν, 17 ετών, εμφανίστηκε ως «Βίβιεν Τζολί» στο πρόγραμμα του «The Outsiders» στο Μπρόντγουεϊ, όπου συνεργάστηκε με τη μητέρα της. Τα υπόλοιπα παιδιά, ο 22χρονος Πάξ και τα 17χρονα δίδυμα Βίβιεν και Νοξ, δεν έχουν κάνει παρόμοια κίνηση δημόσια.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 62χρονος Πιτ είναι «ενήμερος και αναστατωμένος», ιδίως για τη Σίλοχ, την πρώτη βιολογική του κόρη: «Ποτέ δεν ένιωσε μεγαλύτερη χαρά από όταν γεννήθηκε. Πάντα ήθελε κόρη». «Οι υπενθυμίσεις ότι έχει χάσει τα παιδιά του δεν είναι εύκολες. Τα αγαπάει και του λείπουν. Είναι λυπηρό για όλη την οικογένεια».

Η ρήξη ξεκινά από το διαζύγιο της Τζολί το 2016, μετά φερόμενο περιστατικό βίας σε ιδιωτικό τζετ – ισχυρισμοί για στραγγάλιασμα και χτυπήματα σε παιδιά. Το FBI ερεύνησε αλλά δεν άσκησε κατηγορίες το 2022. Το ζευγάρι νομικά διαζευγμένο από 2019, οριστικοποιήθηκε το 2024.

Πέρυσι, πηγές έλεγαν ότι ο Πιτ είναι αποξενωμένος από τα περισσότερα παιδιά, παρά προσπάθειες επανασύνδεσης.

Ο Μάντοξ, υιοθετημένος από την Τζολί το 2002 στην Καμπότζη και από τον Πιτ αργότερα, σπουδάζει βιοχημεία στο Πανεπιστήμιο Γέιλ και δείχνει ενδιαφέρον για σινεμά. Η συμμετοχή του στην «Couture» – που έκανε πρεμιέρα στο Τορόντο 2025 – ενισχύει τη φήμη του ως ανερχόμενου.

Η κίνηση έρχεται σε ευαίσθητο timing, εν μέσω δικαστικών μαχών για κτήματα όπως το Château Miraval. Η απόφαση του Μάντοξ, όπως και των αδελφών του, υπογραμμίζει την επιθυμία για νέα ταυτότητα, μακριά από το παρελθόν.