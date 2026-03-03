Ο Μπρους Κάμπελ ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Μέσα από μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο Μπρους Κάμπελ ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Μια δυσάρεστη είδηση μοιράστηκε δημόσια ο Μπρους Κάμπελ, ανακοινώνοντας πως διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς φίλους του στο Instagram και στο X (πρώην Twitter), μη διστάζοντας να παραδεχτεί πως η διάγνωση αποτέλεσε σοκ πρώτα για εκείνον. Ο ίδιος δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα το είδος του καρκίνου που τον ταλαιπωρεί, ωστόσο ανέφερε πως είναι θεραπεύσιμος.

«Γεια σας φίλοι, στις μέρες μας όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, το αποκαλούν “ευκαιρία”, οπότε ας το πούμε κι έτσι. Βρίσκομαι κι εγώ σε μια τέτοια κατάσταση. Πρόκειται για έναν τύπο καρκίνου που θεωρείται “αντιμετωπίσιμος”, αλλά όχι “ιάσιμος”. Ζητώ συγγνώμη αν αυτό σας σοκάρει – και για μένα ήταν σοκ», έγραψε αρχικά στη δημοσίευσή του.

Ο ηθοποιός του «The Evil Dead» εξήγησε ότι δεν σκοπεύει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και τόνισε πως έκανε την ανακοίνωση κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, επισημαίνοντας ότι «κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν». Όπως ανέφερε, οι δημόσιες εμφανίσεις και η δουλειά του θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα, καθώς προτεραιότητα θα έχει από εδώ και πέρα η υγεία του. Ο Μπρους Κάμπελ θα εστιάσει στη θεραπεία του, κάνοντας μια παύση από ό,τιδήποτε άλλο απασχολούσε τη σκέψη του.

«Το σχέδιό μου είναι να γίνω όσο καλύτερα μπορώ μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μπορέσω να περιοδεύσω το φθινόπωρο με τη νέα μου ταινία «Ernie & Emma», ανέφερε. «Υπάρχουν αρκετές διοργανώσεις και συνέδρια αυτό το καλοκαίρι στα οποία πρέπει να ακυρώσω τη συμμετοχή μου. Το μετανιώνω ειλικρινά. Οι απαιτήσεις της θεραπείας δεν συμβαδίζουν πάντα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις».

Διευκρίνισε, επίσης, ότι δεν δημοσιοποίησε την είδηση για να τον λυπηθούν ή για να ζητήσει συμβουλές «απλώς θέλω να προλάβω την παραπληροφόρηση, σε περίπτωση που κυκλοφορήσουν ανακριβείς πληροφορίες (κάτι που σίγουρα θα συμβεί)». Κλείνοντας, ο Μπρους Κάμπελ καθησύχασε τους θαυμαστές του - τους οποίους χαρακτήρισε «τους καλύτερους στον κόσμο» - λέγοντας πως είναι «σκληρό καρύδι» και ότι έχει «δυνατή στήριξη», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα παραμείνει κοντά μας για πολύ καιρό ακόμη»

