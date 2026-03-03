Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση).

Η είδηση του θανάτου του Έρικ Ντέιν προκάλεσε ανείπωτη θλίψη στο κόσμο της υποκριτικής, με τον ηθοποιό να αφήνει την τελευταία πνοή του σε ηλικία 53 ετών. Όπως είχε γνωστοποιήσει ο ίδιος μερικούς μήνες πριν, είχε διαγνωστεί με τη νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση), η οποία προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σε σταδιακή μυϊκή αδυναμία, παράλυση και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Μερικές ημέρες μετά την απώλειά του, το People γνωστοποίησε την αιτία του θανάτου του. Όπως επιβεβαιώνει σχετικό έγγραφο, ο Έρικ Ντέιν κατέληξε έπειτα από αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία αποτελεί αποτέλεσμα της νόσου. Ο ηθοποιός είχε επιλέξει να κρατήσει τη σκληρή μάχη που έδινε για τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θέλοντας να προστατέψει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του - που τον στήριζε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν

«Πέρασε τις τελευταίες ημέρες του περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του, την ηθοποιό, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και τις δύο όμορφες κόρες τους, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους αντιμετωπίζουν την ίδια δοκιμασία. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και ήταν αιώνια ευγνώμων για την αγάπη και τη στήριξη που έλαβε. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφερε η δημόσια ανακοίνωση για τον θάνατό του.

Όταν ο Έρικ Ντέιν είχε μιλήσει δημόσια για την ασθένειά του

Τον Ιούνιο του 2025, ο Έρικ Ντέιν είχε αναφερθεί δημόσια στη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση καλεσμένος στην εκπομπή Good Morning America, αποκαλύπτοντας πως ένα από τα πρώτα συμπτώματα ήταν η αδυναμία που ένιωθε στο δεξί χέρι του. Ωστόσο, δεν έδωσε σημασία, θεωρώντας πως νιώθει ενόχληση, επειδή είχε στείλει αρκετά μηνύματα. «Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Λίγες εβδομάδες αργότερα, είχα χειροτερέψει», σχολίασε.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο φωτογραφικός φακός τον είχε απαθανατίσει στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον, να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Τον Ιανουάριο είχε προγραμματίσει να δώσει το «παρών» σε μια εκδήλωση, ωστόσο ακύρωσε την εμφάνισή του λόγω επιπλοκής στην υγεία του.