Η Τζέσι Μπάκλεϊ προσπαθεί να κερδίσει ξανά τους λάτρεις των γατών

Λίγες ημέρες πριν από την τελετή των Όσκαρ, η ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απρόσμενης διαδικτυακής αντιπαράθεσης.

Η ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία έχει αποσπάσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet», βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο της κινηματογραφικής συζήτησης ενόψει της απονομής των βραβείων στο Λος Άντζελες. Ωστόσο, ένα παλαιότερο απόσπασμα από podcast επανήλθε στο προσκήνιο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από λάτρεις των γατών.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Τζέσι Μπάκλεϊ είχε αναφερθεί σε μια περίοδο της προσωπικής της ζωής, όταν έβγαινε με τον σημερινό σύζυγό της. Όπως είχε αφηγηθεί, εκείνος είχε δύο γάτες στο σπίτι και η συμβίωση δεν ήταν εύκολη, καθώς – όπως είπε – τα ζώα δημιουργούσαν συχνά προβλήματα μέσα στον χώρο. Η ίδια είχε δηλώσει ότι κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο να του θέσει τελεσίγραφο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έπρεπε να διαλέξει «ανάμεσα σε εκείνη και τις γάτες».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς φιλόζωους να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τα σχόλιά της. Σε αρκετές διαδικτυακές συζητήσεις, χρήστες σχολίασαν χιουμοριστικά ότι το λεγόμενο «κάρμα των γατών» ίσως επηρεάσει ακόμη και τις πιθανότητές της να κερδίσει το πολυπόθητο Όσκαρ.

Μπροστά στις αντιδράσεις, η ηθοποιός επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή του Τζίμι Φάλον. Εκεί υποστήριξε ότι έχει δημιουργηθεί μια λανθασμένη εντύπωση σχετικά με τη στάση της απέναντι στις γάτες. Όπως είπε, στην πραγματικότητα τις αγαπά και στεναχωρήθηκε όταν αντιλήφθηκε ότι πολλοί θεώρησαν πως τις αντιπαθεί.

Η ίδια μάλιστα εξομολογήθηκε ότι το ζήτημα την απασχόλησε έντονα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ξύπνησε ένα πρωί σκεπτόμενη μήπως ο κόσμος πιστεύει πως δεν αγαπά τις γάτες, κάτι που – όπως είπε – της προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.

Με διάθεση αυτοσαρκασμού, η Μπάκλεϊ θυμήθηκε επίσης μια παλαιότερη εμπειρία της από οντισιόν για την κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Cats» το 2019. Η ίδια περιέγραψε εκείνη την ακρόαση ως μία από τις πιο αμήχανες στιγμές της καριέρας της, λέγοντας ότι προσπαθούσε να κινηθεί και να μιμηθεί τη συμπεριφορά μιας γάτας στη σκηνή, κάτι που – όπως παραδέχτηκε – δεν πήγε καθόλου καλά.

Την ίδια περίοδο, μια παρόμοια διαδικτυακή συζήτηση ξέσπασε και γύρω από δηλώσεις της βραβευμένης με Grammy ράπερ Ντόετσι, η οποία είχε σχολιάσει ότι θεωρεί τις γάτες λιγότερο φιλικές από άλλα κατοικίδια. Και εκείνη η τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Παρά τον μικρό αυτόν «θόρυβο», η επαγγελματική πορεία της Τζέσι Μπάκλεϊ φαίνεται να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Η ερμηνεία της στον ρόλο της Άγκνες Σαίξπηρ στην ταινία «Hamnet» της έχει ήδη χαρίσει σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων βραβεία Critics’ Choice, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA. Για πολλούς αναλυτές, θεωρείται επίσης μία από τις ισχυρότερες υποψηφιότητες για το φετινό Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Παράλληλα, η συζήτηση γύρω από το περιστατικό δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν viral παλαιότερες δηλώσεις διάσημων προσώπων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης δημοσιότητας, όπως η προετοιμασία για τα μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία.

Το αν τελικά το «κάρμα των γατών» θα επηρεάσει ή όχι την πορεία της Μπάκλεϊ στα Όσκαρ μένει να φανεί. Μέχρι τότε, η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να αποκαταστήσει τη σχέση της με τους λάτρεις των τετράποδων φίλων.