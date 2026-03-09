Επίθεση στο σπίτι της Ριάνα: 30χρονη πυροβολούσε επανειλημμένα, ενώ η τραγουδίστρια ήταν μέσα

Η αστυνομία του Λος Άντζελες συνέλαβε 30χρονη που πυροβόλησε προς την πολυτελή κατοικία της Ριάνα. Τουλάχιστον μια σφαίρα πέρασε τον τοίχο του σπιτιού της.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Beverly Hills, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην πολυτελή κατοικία της Ριάνα. Μια 30χρονη γυναίκα συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς φέρεται να πυροβόλησε πολλές φορές προς το σπίτι της pop star, την ώρα που η ίδια βρισκόταν μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από την LAPD, οι αρχές κλήθηκαν στο σημείο περίπου στις 1:15 το μεσημέρι της Κυριακής 8 Μαρτίου, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή, εντόπισαν την ύποπτη και προχώρησαν στη σύλληψή της χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ένταση, ενώ από το σημείο κατασχέθηκε και όπλο.

Παρότι το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της έρευνας, μία από τις σφαίρες φέρεται να πέρασε μέσα από τον τοίχο της κατοικίας της Ριάνα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία σε όλη την οικογένεια.

Πυροβόλησε προς το σπίτι της Ριάνα μέσα από το αυτοκίνητό της

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, η γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία μέσα από το αυτοκίνητό της. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου δέκα πυροβολισμούς. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα λευκό Tesla, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο απέναντι από το σπίτι της τραγουδίστριας. Μετά τους πυροβολισμούς, το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το σημείο.

A woman was arrested after firing shots at Rihanna's house.



The singer was at the location at the time of the incident and is safe and okay. (Via TMZ) pic.twitter.com/wCKuZq1iuJ — Pop Tingz (@PopTingz) March 8, 2026

Η ταυτότητα της 30χρονης δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τη Διεύθυνση Ληστειών και Ανθρωποκτονιών της αστυνομίας του Λος Άντζελες. Πηγές αναφέρουν ότι η Rihanna βρισκόταν στο σπίτι την ώρα των πυροβολισμών. Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια ζει εκεί μαζί με τον σύντροφό της, τον ράπερ A$AP Rocky, καθώς και τα τρία παιδιά τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί, αν άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν μέσα στην κατοικία τη στιγμή της επίθεσης. Πηγή κοντά στη τραγουδίστρια, ωστόσο, ανέφερε ότι η ίδια είναι καλά στην υγεία της. Προς το παρόν, οι εκπρόσωποι της τραγουδίστριας δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη δήλωση, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα της δράστιδας και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

