Ναόμι Γουότς: Με την 17χρονη τρανς κόρη της, Κάι, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Κάι Σράιμπερ ονειρεύεται να διαπρέψει στον χώρο της μόδας, μετά την ενηλικίωσή της.

Με την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ναόμι Γουότς έδωσε το «παρών» στην επίδειξη μόδας του οίκου Balenciaga Womenswear Fall/Winter 2026. Στο πλευρό της, ήταν η 17χρονη κόρη της, Κάι Σράιμπερ, η οποία πριν από εννέα μήνες αποκάλυψε δημόσια πως είναι τρανς. Με total black σύνολα, μαμά και κόρη πόζαραν στους φωτογράφους λίγο πριν την έναρξη του show, κερδίζοντας τα βλέμματα.

Η Ναόμι Γουότς επέλεξε ένα στενό μαύρο παντελόνι, το οποίο συνδύασε με ένα μακρύ μαύρο στράπλες, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα. Από την άλλη, η Κάι Σράιμπερ επέλεξε ένα μαύρο crop τοπ με εντυπωσιακά μανίκια και ένα χαμηλοκάβαλο παντελόνι στο ίδιο χρώμα. Τα μαλλιά της ήταν ανέμελα, ενώ για το μακιγιάζ εστίασε στα smokey eyes.

🔥🚨DEVELOPING: Hollywood actress Naomi Watts was spotted smiling for the camera with her 17-year-old Transgender son Kai Schreiber.



pic.twitter.com/eAO5LqyJrQ — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 8, 2026

Όταν η Κάι Σράιμπερ μίλησε για τη σεξουαλική ταυτότητά της

Η Κάι Σράιμπερ φιλοδοξεί να γίνει μοντέλο, όπως είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, τον Ιούνιο του 2025. «Θέλω να γίνω σούπερ μόντελ. Τελεία και παύλα. Εδώ και χρόνια κάνω πασαρέλα στην κουζίνα. Η μαμά μου μπορεί να σας δείξει όλα τα βίντεο που την ανάγκαζα να τραβάει. Το γεγονός ότι πάλευα με την ταυτότητα φύλου μου από μικρή, πιθανόν είχε σχέση με αυτό. Πάντα ήθελα να μεγαλώσω και να γίνω μια όμορφη, λαμπερή, επιδραστική γυναίκα – όπως η Μέριλιν Μονρόε», είχε δηλώσει.

Naomi Watts' model daughter Kai Schreiber, 17, stuns at Paris Fashion Week https://t.co/dJoo2oBGib — HELLO! (@hellomag) March 8, 2026

Αναφερόμενη στη σεξουαλικότητά της, η Κάι Σράιμπερ είχε δηλώσει πως «ως μια νεαρή τρανς κοπέλα, πάντα θα κοιτάζω με θαυμασμό την παλαιότερη γενιά των τρανς ανθρώπων, ειδικά στο χώρο της μόδας. Είναι σημαντικό για όλους εμάς να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου, ιδιαίτερα σε μια εποχή που δεχόμαστε τόσο εχθρικές επιθέσεις». Όπως υποστήριξε, θαυμάζει προσωπικότητες σαν την Άλεξ Κονσάνι, τη Χάντερ Σέιφερ, τη Χάρι Νεφ, την Ντάρα, τη Ρίτσι Σαζάμ, τον Κόλιν Τζόουν και άλλοι.