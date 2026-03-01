Ναόμι Γουότς: «Δεν θέλω πια να δείχνω 25 ή σαν κάποια που παλεύει για να δείχνει 25»

Η ηθοποιός μιλάει για τη γήρανση στο Χόλιγουντ και για το πώς η πρώιμη περιεμμηνόπαυση την οδήγησε να λανσάρει τη Stripes Beauty

Η Ναόμι Γουότς ήταν μόλις 36 ετών όταν άρχισε να βιώνει σωματικές αλλαγές — «ξηροδερμία, νυχτερινές εφιδρώσεις, ακανόνιστη περίοδο», θυμάται η ηθοποιός — αλλά δεν είχε ιδέα ότι σχετίζονταν με την εμμηνόπαυση. Για χρόνια, λέει, οι γιατροί έψαχναν για άλλες εξηγήσεις.

Χωρίς σαφείς απαντήσεις — και χωρίς κανέναν να μιλήσει για το τι συνέβαινε στο σώμα της — η Ναόμι Γουότς άρχισε να δημιουργεί το σύστημα υποστήριξης που εύχεται να είχε. Ένα μέρος αυτού του συστήματος έγινε η Stripes Beauty, ένα brand ομορφιάς με επίκεντρο την εμμηνόπαυση, που διαθέτει προϊόντα περιποίησης δέρματος, περιποίησης μαλλιών και ευεξίας, ειδικά σχεδιασμένα για γυναίκες που αντιμετωπίζουν συμπτώματα περιεμμηνόπαυσης και εμμηνόπαυσης. «Συνεργάστηκα με δύο φίλες που ήταν ιδρύτριες μιας εταιρείας καλλυντικών και μετά έμαθα όλο και περισσότερα για την εμμηνόπαυση και πώς επηρεάζει το δέρμα», υποστηρίζει η ηθοποιός, μιλώντας στο Βustle.

Η Ναόμι ξεκίνησε να μιλάει για την εμμηνόπαυση πριν από πολλούς άλλους. «Δεν ήθελα να βάλει τέλος στην υπάρχουσα καριέρα μου, η οποία πήγαινε αρκετά καλά. Αλλά ταυτόχρονα, ήταν πραγματικά μια δύσκολη, μοναχική, τρομακτική περίοδος για μένα. Εύχομαι να υπήρχε ένα εγχειρίδιο. Τελικά, βαρέθηκα να προσποιούμαι ότι η περιεμμηνόπαυση δεν συνέβαινε και άρχισα να μιλάω γι' αυτήν». Με την πάροδο του χρόνου, το βάρος της κουβαλώντας το μυστικό έγινε εξαντλητικό, αλλά η εμμηνόπαυση της πρόσφερε «κοινότητα και πολλή γνώση για το σώμα μου».

«Συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν τέλος αλλά αρχή — μια διαφορετική εποχή για το σώμα και την ευεξία μου».

Μιλώντας για τη γήρανση στο Χόλιγουντ, η ηθοποιός σημειώνει: «Δεν προσπαθώ να δείχνω όπως ήμουν κάποτε — απλώς αγκαλιάζω τον εαυτό μου σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι φτάνεις σε μια συγκεκριμένη ηλικία και ξέρεις τι σου ταιριάζει και απλώς το επιμένεις. Δεν θέλω πια να δείχνω 25 ή να δείχνω σαν κάποια που παλεύει για να δείχνει 25».

Στη συνέντευξή της, δίνει τη δική της συμβουλής ομορφιάς στην επόμενη γενιά. Και αυτή, είναι μία: «Μην κάνεις τίποτα πολύ ακραίο. Προσπαθώ να πω στην κόρη μου ότι ο φυσικός σου εαυτός είναι κάτι ξεχωριστό. Αλλά το καταλαβαίνω. Έκανα μερικά απαίσια πράγματα στα μαλλιά μου. Όταν ήμουν 15 χρονών, τα έκοψα με το ψαλίδι της κουζίνας για να δημιουργήσω ένα ασύμμετρο undercut».

