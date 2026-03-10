Αν Χάθαγουεϊ: «Είναι τιμή να γιορτάζουμε το θάρρος και τη δύναμη των γυναικών που διεκδίκησαν τη δικαιοσύνη»

Η Αν Χάθαγουεϊ έδωσε μια δυνατή ομιλία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και είπε: «Φίλοι μου, η επιλογή μας να γιορτάσουμε σήμερα δεν δείχνει ότι βρισκόμαστε εδώ για να συμφιλιωθούμε με την αδικία. Όχι, ο σημερινός εορτασμός μας επισφραγίζει την αποφασιστικότητά μας να την ξεπεράσουμε»

Η Αν Χάθαγουεϊ εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια εν μέσω ακραίας έμφυλης βίας. Η ηθοποιός μίλησε στον επίσημο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας από τον ΟΗΕ ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, μια θέση που κατέχει από το 2016. Από τον διορισμό της, κάνει τακτικά δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σημασία της ισότητας των φύλων και απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Η απόσταση μεταξύ της υπόσχεσης της ισότητας και της εμπειρίας της, είναι ακόμα τόσο μεγάλη, για τόσους πολλούς», δήλωσε η ηθοποιός αυτή την εβδομάδα. «Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ότι αυτή η ημέρα, η οποία έχει σκοπό να τιμήσει τις γυναίκες, πρέπει ωστόσο να αφορά το πόσο επικίνδυνο είναι να είσαι γυναίκα - ακόμη λιγότερο ασφαλές να είσαι κορίτσι». Η Χάθαγουεϊ αναγνώρισε τη Ζιζέλ Πέλικο, τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, και τη Μαλάλα Γιουσαφζάι ως τρεις γυναίκες που, παρά το γεγονός ότι υπέμειναν φρικτή βία, αγωνίστηκαν για δικαιοσύνη και «τιμώντας το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια, άλλαξαν τον κόσμο». Συνέχισε σημειώνοντας ότι η πρόοδος των γυναικών πρέπει να γιορτάζεται, ειδικά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Γιορτάζουμε την ανυπακοή τους και με τη σειρά μας είμαστε ανυπάκουοι στη γιορτή», τόνισε. Αν και η πρόοδος μπορεί να είναι «καταστροφικά αργή», η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός εξήρε το έργο των ισχυρών, αυτόνομων, φεμινιστικών κινημάτων, λέγοντας ότι οι προσπάθειές τους είναι υπεύθυνες για τις κυβερνητικές δράσεις που αντιμετωπίζουν τη βία κατά των γυναικών.

«Συγκεντρωνόμαστε για να αποτίσουμε φόρο τιμής στην ελπίδα, το έργο και το θάρρος εκείνων των γυναικών που δεν υπέκυψαν στον κυνισμό, που κρατούν αναμμένη τη φλόγα της συλλογικής μας πίστης στη σημασία της δικαιοσύνης. Με κάθε άτομο που δεσμεύεται να τερματίσει τη βία λόγω φύλου στον φυσικό και στον ψηφιακό κόσμο, που δεσμεύεται να υπερασπιστεί την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, που επιδεικνύει αυθεντική επικοινωνία ακούγοντας και ενισχύοντας τις φωνές των αθόρυβων και, με αυτόν τον τρόπο, αμβλύνει τον κίνδυνο της σιωπής και της αυτολογοκρισίας».

Η ίδια, συνέχισε: «Φίλοι μου, η επιλογή μας να γιορτάσουμε σήμερα δεν δείχνει ότι βρισκόμαστε εδώ για να συμφιλιωθούμε με την αδικία. Όχι, ο σημερινός εορτασμός μας επισφραγίζει την αποφασιστικότητά μας να την ξεπεράσουμε. Σας παρακαλούμε, μη μας αφήνετε να περιμένουμε».

Η Αν Χάθαγουεϊ έχει μακρά ιστορία στην προάσπιση της ισότητας των φύλων. Εκτός από τον ρόλο της ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, έχει συνεργαστεί με το Ίδρυμα Nike, την Παγκόσμια Τράπεζα και το The Girl Effect για την προώθηση προγραμμάτων που βελτιώνουν την εκπαίδευση και τις οικονομικές ευκαιρίες των κοριτσιών. Το 2013, ήταν μέλος μιας ομάδας διασημοτήτων πρώτης γραμμής που αφηγήθηκαν ένα ντοκιμαντέρ, το Girl Rising, το οποίο υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης των νεαρών κοριτσιών.