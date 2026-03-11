Κίλιαν Μέρφι: «Οι γυναίκες έχουν μια πιο ενστικτώδη κατανόηση του σωστού και του λάθους και του πώς λειτουργεί ο κόσμος»

«Οι γυναίκες έχουν απέραντη σοφία. Με μεγάλωσαν η μητέρα μου και η γιαγιά μου, που ζούσε μαζί μας όλη μας τη ζωή. Έχω δύο αδελφές που είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Πάντα ένιωθα ότι οι γυναίκες έχουν μια πιο ενστικτώδη κατανόηση του σωστού και του λάθους και του πώς λειτουργεί ο κόσμος»

Ο Κίλιαν Μέρφι υποδύθηκε τον Τόμας Σέλμπι στη σειρά «Peaky Blinders» για ένα μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του. Και τον υποδύθηκε υπέροχα. Παρά το γεγονός πως φαίνεται να είναι τελείως διαφορετικός από τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Μιλώντας στο ELLE, μοιράστηκε πολλά πράγματα για τη ζωή του, όπως για την ηθοποιό με την οποία πεθαίνει να συνεργαστεί και τα πράγματα που δεν αποχωρίζεται ποτέ όταν φεύγει από το σπίτι.

«Η γυναίκα μου έχει δίκιο στα περισσότερα πράγματα», σημείωσε αρχικά στη συνέντευξή του. «Οι γυναίκες έχουν απέραντη σοφία. Με μεγάλωσαν η μητέρα μου και η γιαγιά μου, που ζούσε μαζί μας όλη μας τη ζωή. Έχω δύο αδελφές που είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Πάντα ένιωθα ότι οι γυναίκες έχουν μια πιο ενστικτώδη κατανόηση του σωστού και του λάθους και του πώς λειτουργεί ο κόσμος. Ακόμα και στη σειρά και στην ταινία, χαρακτήρες όπως η Άντα και η θεία Πόλι — εκείνες ξέρουν τι συμβαίνει. Οι άνδρες απλώς εκρήγνυνται, φωνάζουν, πίνουν και παλεύουν».

Η γιαγιά του Κίλιαν Μέρφι ζούσε σε ένα μικρό σπίτι (granny flat) δίπλα στο σπίτι της οικογένειάς του, από όταν ήταν 4 ετών. «Ήταν μια απόλυτη μητριαρχική φιγούρα, αλλά ταυτόχρονα ένας απίστευτα ευγενικός και γλυκός άνθρωπος. Το να πηγαίνω στο διαμέρισμά της ήταν για μένα ένα καταφύγιο. Ήταν πολύ δυνατή, πολύ σοβαρή — αλλά με μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη και σοφία».

Σε ερώτηση για το ποιες συμπρωταγωνίστριές του, τον έχουν εντυπωσιάσει, η απάντηση του έρχεται χωρίς δεύτερη σκέψη: Η Έμιλι Γουάτσον και η Έμιλι Μπλαντ. Μεγάλες καλλιτέχνιδες. «Υπάρχει κάποια γυναίκα ηθοποιός με την οποία δεν έχετε δουλέψει αλλά θα το θέλατε πολύ;», τον ρωτάνε στη συνέντευξη. «Ναι, μια συμπατριώτισσά μου Ιρλανδή, η Τζέσι Μπάκλει», απαντάει.

Ο Κίλιαν Μέρφι ήθελε να γίνει μουσικός, αλλά δεν λειτούργησε «και κατέληξα σε αυτό. Δεν εκπαιδεύτηκα ποτέ ως ηθοποιός, αλλά έκανα πάρα πολύ θέατρο από τα 20 έως τα 24 μου αποκλειστικά. Ένα βράδυ —το θυμάμαι πολύ καθαρά— βιαζόμουν τόσο πολύ να βγάλω το κοστούμι μου και να πάω στην παμπ, που το πέταξα κάτω στο πάτωμα. Τότε ένας μεγαλύτερος ηθοποιός μου είπε: "Πάντα, μα πάντα, να κρεμάς το κοστούμι σου". Το μάθημα είναι ότι δεν είσαι μόνο εσύ εκεί έξω που χοροπηδάς κάτω από τα φώτα. Είναι κάθε άλλος άνθρωπος που εμπλέκεται σε αυτή την προσπάθεια που έχει σημασία, και πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Οι τεχνικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι ξυλουργοί, οι οδηγοί, οι υπεύθυνοι του catering — είναι όλοι μέρος αυτού του οργανισμού που κρατάει το πράγμα ζωντανό. Κρέμασε το κοστούμι σου».

«Μου αρέσει να παίρνω την κιθάρα μου», τόνισε ο ηθοποιός μιλώντας για το τι δεν αποχωρίζεται στα ταξίδια του. «Το δεύτερο είναι μια απίστευτη μεταξωτή μάσκα ύπνου που μου έκαναν δώρο. Είναι από αυτές που τυλίγονται γύρω από όλο το πάνω μέρος του προσώπου σου, καλύπτουν και τα αυτιά, εξ ολοκλήρου μεταξωτή. Πολλές φορές καταλήγεις σε ένα δωμάτιο που βλέπει, ξέρετε, σε ένα πάρκινγκ, και πρέπει να προσπαθήσεις να κοιμηθείς. Αυτό το πράγμα είναι εξωφρενικά απαλό. Βάζω και μερικές ωτοασπίδες και χάνομαι».

