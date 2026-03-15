Νικόλ Κίντμαν: Το ιδιαίτερο τελετουργικό που ακολουθεί πριν από τα Όσκαρ

Σε αντίθεση με πολλούς αστέρες του Χόλιγουντ που προετοιμάζονται για τη λαμπερή βραδιά των Όσκαρ με γυμναστήριο, μασάζ ή ειδικά διατροφικά προγράμματα, η Νικόλ Κίντμαν ακολουθεί μια πολύ διαφορετική και πιο πνευματική ρουτίνα.

Η βραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε ότι η προετοιμασία της για τη σημαντικότερη κινηματογραφική βραδιά της χρονιάς ξεκινά με μια επίσκεψη στην εκκλησία. «Είναι τρελό, αλλά θα πάω στην εκκλησία το πρωί», δήλωσε η Κίντμαν το βράδυ του Σαββάτου, μιλώντας στο ετήσιο δείπνο που διοργανώνουν η Chanel και ο παραγωγός Charles Finch πριν από την τελετή των Όσκαρ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Polo Lounge, έναν χώρο που αποτελεί σημείο συνάντησης των μεγαλύτερων ονομάτων του κινηματογράφου τις ημέρες που προηγούνται των Όσκαρ. «Θα βρούμε χρόνο να πάμε», είπε η ηθοποιός.

«Με βοηθά να βρω την ισορροπία μου. Είναι κάτι που κάνω κάθε Κυριακή».

Για την ίδια, η πνευματική αυτή στιγμή αποτελεί έναν τρόπο να ηρεμήσει πριν από το έντονο πρόγραμμα της βραδιάς. Η Κίντμαν θα εμφανιστεί στη φετινή τελετή των Όσκαρ ως παρουσιάστρια ενός από τα βραβεία. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre στο Los Angeles, με παρουσιαστή τον γνωστό κωμικό και τηλεοπτικό οικοδεσπότη Conan O'Brien.

Παρότι η ηθοποιός συνοδεύτηκε στο δείπνο από τις κόρες της, Sunday Rose Kidman Urban και Faith Margaret Kidman Urban, αποκάλυψε ότι τα κορίτσια δεν θα τη συνοδεύσουν στην τελετή ή στα πάρτι που παραδοσιακά ακολουθούν.

«Όχι, είναι Κυριακή βράδυ», εξήγησε η σταρ της επερχόμενης σειράς Scarpetta. «Βρίσκονται σε ανοιξιάτικες διακοπές, αλλά μετά θα πάμε όλοι στο σπίτι, θα κάνουμε ένα μπάνιο και θα πέσουμε για ύπνο». Ωστόσο, η ίδια δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει μια μικρή εμφάνιση σε κάποιο από τα μετα-οσκαρικά πάρτι. «Βασικά… ίσως βγω για ένα πάρτι. Θα έπρεπε να βγω», είπε γελώντας.

Το δείπνο της Chanel και του Charles Finch συγκέντρωσε, όπως κάθε χρόνο, πλήθος διάσημων προσωπικοτήτων από τον χώρο του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Jessie Buckley, η Teyana Taylor, η Kristen Stewart, ο θρυλικός τραγουδιστής των The Rolling Stones Mick Jagger, καθώς και η Sharon Stone.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Javier Bardem, η διάσημη τραγουδοποιός Diane Warren, η Lily-Rose Depp, η Sigourney Weaver, η Olivia Munn και ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix Ted Sarandos.

Μεταξύ των καλεσμένων βρέθηκαν ακόμη η Maya Rudolph, η Leslie Mann, ο σκηνοθέτης Judd Apatow, ο θρυλικός ηθοποιός Harvey Keitel, η Elle Fanning, ο Regé-Jean Page και ο Joel Edgerton.

Παρόντες ήταν επίσης ο σκηνοθέτης της ταινίας Train Dreams, Clint Bentley, καθώς και ο δημιουργός και σκηνοθέτης Josh Safdie.

Η τελετή των Academy Awards θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ενώ θα είναι διαθέσιμη και μέσω streaming στην πλατφόρμα Hulu, επιτρέποντας σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν τη μεγάλη κινηματογραφική γιορτή.