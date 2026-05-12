Η Σιένα Μίλερ έγινε μητέρα για τρίτη φορά – Η εξομολόγηση για το μωρό και τη μητρότητα στα 44

Η Σιένα Μίλερ αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι καλωσόρισε στον κόσμο το τρίτο παιδί της και μίλησε για τη νέα καθημερινότητα με τον Όλι Γκριν και τη ζωή ως μητέρα μετά τα 40.

Η Σιένα Μίλερ διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς πρόσφατα έγινε μητέρα για τρίτη φορά, κάνοντας ακόμα ένα όνειρο πραγματικότητα. Η 44χρονη ηθοποιός αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο «E! News» ότι έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με τον σύντροφό της, Όλι Γκριν, μεγαλώνοντας την οικογενειακή ευτυχία τους.

«Συνέβη. Έχω ένα μικροσκοπικό μωρό δίπλα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σιένα Μίλερ, ενώ δεν έκρυψε και τη συγκίνησή της για αυτή τη νέα φάση της ζωής της. Μη χάνοντας το χιούμορ της, η ηθοποιός μίλησε και για τις πρώτες ημέρες στο σπίτι μετά τη γέννα, λέγοντας πως «νιώθω πως το να σχηματίζω προτάσεις είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή. Κοιμάμαι ελάχιστα, αλλά είμαι τρελά ερωτευμένη με το μωρό μου».

Sienna Miller gives birth to 3rd baby, her second with boyfriend Oli Green https://t.co/DgYvOYoKdQ pic.twitter.com/sQAQlvSdsk — New York Post (@nypost) May 11, 2026

Η σχέση της Σιένα Μίλερ με τον Όλι Γκριν και η διαφορά 15ετίας

Η Σιένα Μίλερ και ο Όλι Γκριν είναι μαζί από το 2021 και έχουν ήδη αποκτήσει μία κόρη, η οποία σήμερα είναι περίπου τριών ετών. Παράλληλα, η ηθοποιός είναι μητέρα και της 13χρονης Μάρλοου, που απέκτησε από τη σχέση της με τον Τομ Στάριτζ.

Η προσωπική ζωή της ηθοποιού είχε απασχολήσει αρκετά τα διεθνή media, κυρίως λόγω της διαφοράς ηλικίας της με τον Όλι Γκριν, η οποία αγγίζει τα 15 χρόνια. Η ίδια, πάντως, έχει υπερασπιστεί δημόσια τη σχέση τους σε παλαιότερη συνέντευξή της στη «Vogue», λέγοντας: «Φαντάζομαι ότι για κάποιους μπορεί να είναι δύσκολο να το κατανοήσουν, αλλά στη δική μας περίπτωση υπάρχει μόνο αγάπη και χαρά». Όπως είχε συμπληρώσει τότε, «δεν μπορείς να βάζεις κανόνες στα θέματα της καρδιάς».

Σε συνέντευξή της στο «Harper’s Bazaar» το 2024, η Σιένα Μίλερ είχε παραδεχτεί ότι αρχικά θεωρούσε τη σχέση τους «παράλογη» λόγω ηλικίας και δεν πίστευε ότι θα εξελιχθεί σοβαρά. Ωστόσο, στη συνέχεια συνειδητοποίησε πως οι νεότεροι άντρες αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις γυναίκες και τις σχέσεις. «Είναι πολύ ώριμος και ισορροπημένος άνθρωπος, αλλά πιστεύω ότι αυτό οφείλεται και στη γενιά του. Μεγάλωσαν σε ένα πιο ισότιμο περιβάλλον», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές και για τη μητρότητα μετά τα 40, εξηγώντας πως βιώνει αυτή τη φάση της ζωής της πολύ πιο συνειδητοποιημένα σε σχέση με όταν έγινε μητέρα σε νεότερη ηλικία. Σε συνέντευξή της στο «Glamour» είχε αναφέρει: «Έχοντας κάνει ένα παιδί στα 29, μετά ένα στα 42 και τώρα στα 44, είναι πολύ πιο εύκολο όταν δεν νιώθεις αυτή τη σύγκρουση μεταξύ του να αισθάνεσαι διάσπαρτη και του να θέλεις να κάνεις το ένα και το άλλο».

Και πρόσθεσε: «Ξέρω περίπου ποιος είμαι και δεν δίνω δεκάρα για το τι πιστεύουν οι άλλοι. Είμαι πολύ πιο προσγειωμένος άνθρωπος. Γιατί δεν κρίνουμε τους άντρες που κάνουν παιδιά στα 80 τους; Γιατί στο καλό υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση;».

