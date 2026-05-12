Σοκαριστικό ατύχημα για παίκτη του ελληνικού Survivor - Ακρωτηριάστηκε στο πόδι

Η επίσημη ανακοίνωση της Acun Medya για το ατύχημα που “πάγωσε” τους πάντες. Ο παίκτης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Έχει ενημερωθεί η οικογένειά του στην Ελλάδα.

Μια δυσάρεστη είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου και των μέσων ενημέρωσης από αργά το βράδυ της Δευτέρας (11/5), καθώς παίκτης του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια κατάδυσης για ψαροντούφεκο. Το τραγικό ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα στον Άγιο Δομίνικο, όπου ο ίδιος βρισκόταν χωρίς σημαδούρα, εκτός ώρας γυρισμάτων και παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός παίκτης χτυπήθηκε από την προπέλα τουριστικού σκάφους, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό στο αριστερού ποδιού του και ένα σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Ο ίδιος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Η κατάστασή του είναι σοβαρή.

Τόσο οι υπόλοιποι παίκτες όσο και η οικογένειά του έχουν ενημερωθεί από την παραγωγή του Survivor για το τραγικό ατύχημα. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Το ίδιο ισχύει και για τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, ο οποίος απουσίαζε από τη σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος εξήγησε στους ακροατές πως βρίσκεται σε σοκ.

«Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο Survivor. Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος.

Είναι δίπλα στον παίκτη. Ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι, και ότι όλο του το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Κάνω αυτή την ανακοίνωση γιατί για κάποιες μέρες θα λείψει και θα ξαναβγεί όποτε νιώσει καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η ανακοίνωση της Acun Medya για τον σοβαρό τραυματισμό στο Survivor

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

