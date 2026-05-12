Eurovision 2026: Διέρρευσε βίντεο από την εμφάνιση του Akyla - Η Παρθένα Χοροζίδου και το συγκινητικό φινάλε

Λίγες ώρες πριν τον Α’ Ημιτελικό διέρρευσε βίντεο από τη συνολική εμφάνιση του Akyla στη Eurovision. Ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου, η απρόσμενη έκπληξη και η συγκινητική στιγμή του τραγουδιού.

Η μεγάλη ημέρα έφτασε! Αντίστροφα μετρά ο χρόνος πια για την έναρξη του 70ου Διαγωνισμού της Eurovision στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, με τον Α’ Ημιτελικό να ξεκινάει σε μερικές ώρες από τώρα. Ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση στην Ευρώπη, αποτελώντας ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Τα στοιχήματα θέλουν την Ελλάδα να τερματίζει εντός πεντάδας και συγκεκριμένα στη δεύτερη θέση (μετά τη Φινλανδία), την ίδια στιγμή που το BBC υποστηρίζει πως ο Akylas βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη της Eurovision 2026.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον αποψινό Α’ Ημιτελικό, που η ελληνική συμμετοχή θα εμφανιστεί στην 4η θέση - περίπου στις 22:20 το βράδυ. Εκτός από τον Akyla με το «Ferto», οι υπόλοιπες χώρες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas με το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision 2026

Λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία της φετινής Eurovision, ένα βίντεο από την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της Βιέννης κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Για πρώτη φορά, βλέπουμε ακριβώς τη συνολική εμφάνιση του εκπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος για περίπου τρία λεπτά θα γίνει μέρος ενός βιντεοπαιχνιδιού, παρασύροντας στον ρυθμό του όλους τους Ευρωπαίους.

Ο Akylas εμφανίζεται με το αγαπημένο του σκουφάκι και τις χαρακτηριστικές γούνινες μπότες, χορεύοντας αρχικά μόνος στη σκηνή. 21 χρόνια μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου με το «My Number One», βλέπουμε τη λύρα να επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μόνο που τώρα ο Akylas δίνει τον ρυθμό. Έπειτα, ο καλλιτέχνης ανεβαίνει στο πατίνι του και διασχίζει τη σκηνή, περνώντας μέσα από πυροτεχνήματα, ενώ από την άλλη πλευρά οι τεχνικοί προετοιμάζουν το σκηνικό για τις μεγάλες εκπλήξεις.

Η εμφάνιση της Παρθένας Χοροζίδου αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα highlights της ελληνικής συμμετοχής, ενώ η στιγμή που ο Akylas ερμηνεύει το σημείο του τραγουδιού που απευθύνεται στη μαμά του, η συγκίνηση είναι διάχυτη.

Δες το βίντεο από την εμφάνιση του Akyla στη Eurovision: