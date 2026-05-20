Η Κάιλι Μινόνγκ αποκάλυψε δεύτερη μάχη με τον καρκίνο: “Ήμουν σκιά του εαυτού μου”

Η Κάιλι Μινόνγκ εξομολογήθηκε ότι διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο το 2021, ωστόσο επέλεξε να κρατήσει αυτή τη μάχη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η τραγουδίστρια έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και των τακτικών εξετάσεων.

Η Κάιλι Μινόνγκ αποκάλυψε στους θαυμαστές της, πως έδωσε ξανά μάχη με τον καρκίνο, έπειτα από νέα διάγνωση στις αρχές του 2021. Η τραγουδίστρια μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή της με τίτλο «Kylie».

Η 57χρονη, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2005, αποκάλυψε ότι αυτή τη φορά αποφάσισε να κρατήσει τη θεραπεία και τη διάγνωσή της μακριά από τα media. «Η δεύτερη διάγνωση ήρθε στις αρχές του 2021. Κατάφερα να το κρατήσω για τον εαυτό μου, όχι όπως την πρώτη φορά. Ευτυχώς, τα κατάφερα. Ξανά. Και όλα είναι καλά. Ποιος ξέρει τι μπορεί να φέρει το μέλλον, αλλά η ποπ μουσική με θρέφει… το πάθος μου για τη μουσική είναι μεγαλύτερο από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήθελα να βγω ούτε από το σπίτι»

Παρότι κατάφερε να ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία, η Κάιλι Μινόνγκ παραδέχθηκε ότι πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική περίοδο μετά τη θεραπεία της. Όπως εξήγησε, ακόμη και κατά τη διάρκεια της τεράστιας επιτυχίας του τραγουδιού Padam Padam το 2023, ένιωθε πως δεν μπορούσε ακόμη να μιλήσει ανοιχτά για όσα είχε περάσει. «Δεν αισθάνομαι υποχρεωμένη να πω τα πάντα στον κόσμο και, στην πραγματικότητα, εκείνη την περίοδο δεν μπορούσα, γιατί ήμουν απλώς κλεισμένη στον εαυτό μου».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε, επίσης, ότι ένιωθε έτοιμη πολλές φορές να μιλήσει δημόσια, αλλά τελικά δεν μπορούσε να το κάνει. «Ήθελα πραγματικά να πω τι συνέβη ώστε να το αφήσω πίσω μου. Καθόμουν σε συνεντεύξεις και σε κάθε ευκαιρία σκεφτόμουν “τώρα είναι η στιγμή”, αλλά τελικά το κρατούσα για τον εαυτό μου».

Και συνέχισε: «Ήμουν σκιά του εαυτού μου. Υπήρξε στιγμή που δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Το Padam Padam άνοιξε πολλές πόρτες επαγγελματικά, όμως μέσα μου ήξερα ότι ο καρκίνος δεν ήταν απλώς ένα σύντομο κεφάλαιο στη ζωή μου». Η τραγουδίστρια ανέφερε, επίσης, ότι το τραγούδι Story από το άλμπουμ Tension είναι άμεσα εμπνευσμένο από εκείνη την περίοδο της ζωής της, με στίχους που αναφέρονται σε ένα «μυστικό» που κρατούσε για τον εαυτό της.

Το μήνυμα της Κάιλι Μινόνγκ για την πρόληψη και τις εξετάσεις

Η Κάιλι Μινόνγκ θέλησε, παράλληλα, να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Όπως αποκάλυψε, η δεύτερη διάγνωση έγινε κατά τη διάρκεια ενός προγραμματισμένου check-up. «Θα υπάρξει κάποιος που θα ωφεληθεί από μια υπενθύμιση να κάνει τις εξετάσεις του. Η έγκαιρη διάγνωση ήταν καθοριστική και είμαι ευγνώμων που μπορώ να πω σήμερα ότι είμαι καλά», τόνισε.

Η πρώτη μάχη της με τον καρκίνο είχε γίνει γνωστή το 2005, όταν αναγκάστηκε να ακυρώσει την περιοδεία Showgirl και την εμφάνισή της στο Glastonbury Festival για να ξεκινήσει θεραπεία στη Μελβούρνη. Παρά τις δυσκολίες, η Κάιλι Μινόνγκ συνέχισε κανονικά την καριέρα της, με την επιτυχία του Padam Padam να την επαναφέρει στην κορυφή των charts και να της χαρίζει βραβείο Grammy Awards.