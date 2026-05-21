H Χέιλι Μπίμπερ στις πρώτες μπικίνι πόζες της σεζόν

Η Χέιλι Μπίμπερ έφερε το καλοκαίρι στο timeline μας.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού, ωστόσο η Χέιλι Μπίμπερ αποφάσισε να μας βάλει στο mood λίγο νωρίτερα. Το μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες με μπικίνι της σεζόν, ταξιδεύοντάς μας νοητά σε κάποιον καλοκαιρινό προορισμό.

Οι φωτογραφίες δεν πέρασαν - προφανώς - απαρατήρητες από την κοινότητα του Instagram, με διαδικτυακούς και μη φίλους της Χέιλι Μπίμπερ να σχολιάζουν την εντυπωσιακή και καλλίγραμμη σιλουέτα της. Το γνωστό μοντέλο αποτελεί μία από τις επιδραστικές και δημοφιλείς φιγούρες των social media και έτσι πολύ συχνά γίνεται talk of the town.

Στις εν λόγω λήψεις, η Χέιλι Μπίμπερ ποζάρει με ένα κίτρινο μαγιό Calzedonia, πάνω σε μια ξαπλώστρα, κάνοντας σκιά με το βιβλίο της. «Καλοκαίρι», αρκέστηκε να σχολιάσει στη λεζάντα της ανάρτησή της - άλλωστε οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μέσα σε 11 ώρες, η ανάρτηση συγκέντρωσε 3.000 σχόλια και περίπου 800.000 likes, γεγονός που δεν μας κάνει καμία εντύπωση.

Το συγκεκριμένο post, με την αισθητική που θυμίζει editorial καμπάνια, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά γιατί η Χέιλι Μπίμπερ θεωρείται fashion και beauty icon της γενιάς της. Άλλωστε, κάθε εμφάνισή της - από το red carpet μέχρι τα καθημερινά outfits - γίνεται αμέσως viral και εμπνέει νέες τάσεις.

