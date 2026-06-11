Ντέιβιντ Χάρμπορ για το διαζύγιο από τη Λίλι Άλεν: «Ήταν περίεργο να ακούω την ιστορία μας σε ένα άλμπουμ»

Ο πρωταγωνιστής του Stranger Things “σπάει” τη σιωπή του πρώτη φορά ύστερα από τον χωρισμό από τη Λίλι Άλεν, σχολιάζοντας το άλμπουμ που δημιούργησε η τραγουδίστρια, μετά το διαζύγιο.

Για πρώτη φορά μετά το διαζύγιό του από τη Λίλι Άλεν, ο Ντέιβιντ Χάρμπορ τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το άλμπουμ West End Girl, το οποίο η Βρετανίδα τραγουδίστρια έχει περιγράψει ως ένα έργο εμπνευσμένο από την προσωπική ζωή της και τη διάλυση του γάμου τους. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε, ότι η εμπειρία να ακούει αυτά τα τραγούδια ήταν «περίεργη», επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει χαμηλούς τόνους, σεβόμενος την καλλιτεχνική ελευθερία της πρώην συζύγου του.

Ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια παντρεύτηκαν το 2020. Η σχέση τους ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025, έπειτα από πέντε χρόνια έγγαμου βίου. Το διαζύγιο που ακολούθησε απασχόλησε έντονα τα βρετανικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του νέου δίσκου της Λίλι Άλεν.

Μιλώντας, λοιπόν, για πρώτη φορά για το άλμπουμ, ο Ντέιβιντ Χάρμπορ παραδέχτηκε πως η εμπειρία δεν ήταν εύκολη. «Ήταν περίεργο. Πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις εμπειρίες του για να δημιουργεί τέχνη και σέβομαι το γεγονός ότι εκείνη το έκανε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να μπει σε λεπτομέρειες σχετικά με όσα παρουσιάζονται στους στίχους των τραγουδιών. «Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα γιατί πρόκειται για την προσωπική μου ζωή. Παρότι πολλοί δεν μου επιτρέπουν να έχω ιδιωτική ζωή, εγώ τη θεωρώ σημαντική. Σέβομαι, επίσης, τη ζωή των ανθρώπων με τους οποίους σχετίζομαι και γι' αυτό δεν πρόκειται να μιλήσω περισσότερο για το θέμα», ανέφερε.

Το West End Girl σηματοδότησε την επιστροφή της Λίλι Άλεν στη δισκογραφία έπειτα από αρκετά χρόνια και πολλοί κριτικοί το χαρακτήρισαν ως το πιο προσωπικό έργο της μέχρι σήμερα. Οι στίχοι αγγίζουν ζητήματα όπως η απιστία, η συναισθηματική απόσταση, οι δυσκολίες της συνύπαρξης και η ψυχολογική φθορά που μπορεί να οδηγήσει στο τέλος μιας σχέσης.

«Υπάρχουν πράγματα στον δίσκο που προέρχονται από όσα έζησα μέσα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι απόλυτα αληθινά. Πρόκειται για ένα έργο εμπνευσμένο από τη σχέση μου και όχι για ένα ντοκιμαντέρ», είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της.

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Όταν ρωτήθηκε, αν νιώθει την ανάγκη να απαντήσει σε ορισμένους από τους ισχυρισμούς που θεωρήθηκε ότι περιλαμβάνονται στους στίχους, ο Ντέιβιντ Χάρμπορ επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις. «Οι ιστορίες είναι πολύπλοκες. Σέβομαι την τέχνη της να εκφράσει τη δική της εμπειρία. Απλώς δεν ήταν η δική μου εμπειρία», κατέληξε.