Η Ζόε Κράβιτς είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια στο εξώφυλλο της Vogue: “Είτε κάνεις μπότοξ είτε όχι, θα γεράσεις”

Η Ζόε Κράβιτς έκανε την πιο ωμή και γνήσια τοποθέτηση για τα “σημάδια” που αφήνει ο χρόνος στο πέρασμά του. Και είμαστε μαζί της.

Σε μια εποχή όπου η νεότητα αντιμετωπίζεται σχεδόν ως «υποχρέωση» και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας θεωρεί πως κάθε ρυτίδα χρειάζεται «διόρθωση», η Ζόε Κράβιτς επιλέγει να αντισταθεί στο μαζικό κύμα των αισθητικών παρεμβάσεων και να αγκαλιάσει τον εαυτό της με τα όποια σημάδια αφήνει στο πρόσωπό της ο χρόνος που κυλά. Η ηθοποιός πέτυχε τον απόλυτο στόχο - που στις ημέρες μας δεν είναι καθόλου δεδομένος ούτε εύκολος: να αποδεχτεί ότι μεγαλώνει. Τι πιο φυσιολογικό, τι πιο όμορφο;

Η Ζόε Κράβιτς φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο της Vogue και μοιράστηκε την άποψή της για τη γήρανση, λέγοντας κάτι εξαιρετικά απλό και ταυτόχρονα τόσο απελευθερωτικό: είτε προβείς σε αισθητικές παρεμβάσεις είτε όχι, ο χρόνος θα συνεχίσει να περνά και εσύ θα συνεχίσεις να μεγαλώνεις.

Η Ζόε Κράβιτς είπε αυτό που όλες οι γυναίκες πρέπει να διαβάσουμε για τον χρόνο που περνάει

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις δεν στάθηκε απέναντι στα ενέσιμα, ούτε τα δαιμονοποίησε. Αντίθετα, μίλησε με ειλικρίνεια για μια πραγματικότητα που οι περισσότεροι ξεχνάμε επηρεαζόμενοι από τον θόρυβο των social media και των εξιδανικευμένων εικόνων. Καμία θεραπεία, κανένα ενέσιμο και καμία κρέμα δεν μπορεί να σταματήσει τη φυσική πορεία της ζωής. Μπορεί να αλλάξει την όψη μας, όχι όμως το γεγονός ότι μεγαλώνουμε. Και εκεί κρύβεται όλη η ουσία.

Ζούμε στην εποχή, όπου το «project αντιγήρανση» έχει μετατραπεί σε ολόκληρη βιομηχανία και καθημερινά βομβαρδιζόμαστε με πρόσωπα που μοιάζουν ανέγγιχτα από τον χρόνο. Η Ζόε Κράβιτς έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η γήρανση δεν είναι κάτι που μπορούμε να αποφύγουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικούς τρόπους να τη διαχειριστούμε, όχι όμως να την ακυρώσουμε.

«Είτε κάνεις μπότοξ είτε όχι, θα γεράσεις. Θέλω να δουλέψω με την εξέλιξη του εσωτερικού κόσμου μου, αντί να ασχολούμαι με την εξωτερική εμφάνισή μου. Αν περάσω όλο αυτό το διάστημα, θυμωμένη που δεν έχω την εμφάνιση που θα ήθελα, θα είναι σαν να σπαταλάω τον χρόνο μου. Νομίζω, πως είμαι πλήρως συνειδητοποιημένη ότι μια ημέρα θα πεθάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Ζόε Κράβιτς τόνισε πως η πραγματική πρόκληση είναι να προετοιμάσεις τον εαυτό σου εσωτερικά για τις αλλαγές που αναπόφευκτα φέρνει η ζωή. Γιατί αν δεν συμφιλιωθείς με αυτή την ιδέα, τότε θα δυσκολευτείς να αποδεχτείς το πέρασμα του χρόνου - που είναι αναπόφευκτο.