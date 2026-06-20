Η Αν Χάθαγουεϊ είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της και το ανακοίνωσε με τον πιο γλυκό τρόπο

Η ηθοποιός αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Γαλλία.

Μία από τις πιο ευχάριστες ειδήσεις της χρονιάς για την Αν Χάθαγουεϊ έγινε γνωστή την Παρασκευή, καθώς η βραβευμένη ηθοποιός περιμένει το τρίτο της παιδί. Η 43χρονη σταρ του Χόλιγουντ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με εμφανή τη φουσκωμένη κοιλιά της κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στο κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ της Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Η Αν Χάθαγουεϊ βρέθηκε στην παραλία Jardin Tropezina της Γαλλικής Ριβιέρας μαζί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν, τα δύο παιδιά τους και στενούς φίλους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Οι φωτογραφίες από την εξόρμηση δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με την ηθοποιό να εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή.

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η ηθοποιός αποφάσισε να επιβεβαιώσει δημόσια την εγκυμοσύνη της μέσω των κοινωνικών δικτύων. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να μπαίνει στο πλάνο έχοντας τα χέρια της πάνω από την κοιλιά της. Στη συνέχεια τα απομακρύνει, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της, πριν αποχωρήσει χαμογελώντας από την κάμερα.

Η λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προκάλεσε χιλιάδες σχόλια και ευχές από θαυμαστές και συναδέλφους της, οι οποίοι έσπευσαν να συγχαρούν το ζευγάρι για το νέο μέλος που ετοιμάζεται να προστεθεί στην οικογένειά του.

Η εγκυμοσύνη της Αν Χάθαγουεϊ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ηθοποιός φαίνεται να έχει επιλέξει να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τους εξαντλητικούς ρυθμούς της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Το τελευταίο διάστημα συμμετείχε σε πέντε κινηματογραφικές παραγωγές, οι οποίες είτε έχουν ήδη κυκλοφορήσει είτε αναμένεται να προβληθούν μέσα στη χρονιά.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η πολυαναμενόμενη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», αλλά και οι παραγωγές «Mother Mary», «The Odyssey», «The End of Oak Street» και «Verity». Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα, η Χάθαγουεϊ έχει επανειλημμένα τονίσει πως η μητρότητα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

Η σχέση της με τον Άνταμ Σούλμαν μετρά περισσότερο από μία δεκαετία. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και τέσσερα χρόνια αργότερα απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Τζόναθαν. Το 2019 ήρθε στον κόσμο και ο δεύτερος γιος τους, ο Τζακ. Η πορεία προς τη μητρότητα, ωστόσο, δεν ήταν πάντα εύκολη για τη διάσημη ηθοποιό. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε θέματα γονιμότητας, σπάζοντας ένα ταμπού που απασχολεί χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

Όταν ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, είχε στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα σύλληψης, τονίζοντας πως καμία από τις εγκυμοσύνες της δεν ήρθε εύκολα. Αργότερα αποκάλυψε ότι είχε βιώσει και μία αποβολή το 2015, εμπειρία που, όπως παραδέχθηκε, την επηρέασε βαθιά.

Παρά τις δυσκολίες, η Χάθαγουεϊ δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη της για την οικογένεια και τη μητρότητα. Σε συνεντεύξεις της έχει αναφέρει ότι η απόκτηση παιδιών άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή και τον εαυτό της, βοηθώντας την να βρει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της πορεία.

Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, η μητρότητα της έδωσε μια αίσθηση πληρότητας και αυθεντικότητας που δεν είχε γνωρίσει προηγουμένως.

«Δεν ένιωσα ποτέ τόσο ολοκληρωμένη όσο όταν έγινα μητέρα»,

είχε πει, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένειά της επηρέασε θετικά την καθημερινότητά της.