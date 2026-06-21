Πέθανε ο σκηνοθέτης των Friends, Τζέιμς Μπάροους, στα 85 του - Συγκινεί το “αντίο” της Τζένιφερ Άνιστον

Ο Τζέιμς Μπάροους είχε σκηνοθετήσει μερικές από τις πιο γνωστές και αγαπημένες αμερικάνικες σειρές, όπως τα Friends, το The Big Bang Theory και το Will & Grace.

Σε ηλικία 85 ετών άφησε την τελευταία πνοή του ο Τζέιμς Μπάροους, ένας από τους πιο καταξιωμένους σκηνοθέτες της Αμερικής. Ο δημιουργός που κρύβεται πίσω από περισσότερα από 1.000 επεισόδια των Friends, του The Big Bang Theory και του Will & Grace, έγινε, επίσης, γνωστός ως συνδημιουργός της κωμικής και επιτυχημένης σειράς Cheers. Η συμβολή του στον χώρο της σκηνοθεσίας είναι αδιαμφισβήτητη, αφού κατά τη διάρκεια της καριέρας του - που διήρκησε μισό αιώνα - κέρδισε 11 βραβεία Emmy και 5 βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω δήλωσης στο περιοδικό People. «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς ''Τζίμι'' Μπάροους, ο οποίος έφυγε σήμερα ήρεμα από τη ζωή, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, συνέβαλε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε ανυπολόγιστη χαρά στο κοινό σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τζένιφερ Άνιστον αποχαιρετά τον Τζέιμς Μπάροους

Η είδηση του θανάτου του έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας βαθιά θλίψη στον κόσμο της υποκριτικής. Η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία συνεργάστηκε με τον Τζέιμς Μπάροους κατά τη διάρκεια των Friends, μια δουλειά που υπήρξε «σταθμός» για την καριέρα της, «λύγισε» στο άκουσμα της απώλειάς του και τον αποχαιρέτησε μέσα από ένα συγκινητικό και γεμάτο αγάπη κείμενο στον λογαριασμό της στο IG.

«Το πιο δύσκολο σε αυτό το κείμενο είναι ότι πέρασες μια ολόκληρη ζωή κάνοντας τους ανθρώπους να νιώθουν ότι αγαπιούνται, και τώρα μοιάζει αδύνατο να χωρέσει όλη αυτή η αγάπη σε λίγες παραγράφους. Μας αποκαλούσε ''παιδιά'' του - ''Πού είναι τα παιδιά;''. Για να δούμε αν τα παιδιά μπορούν να κάνουν το αστείο να λειτουργήσει''. Καμία πίεση», σημείωσε αρχικά και συνέχισε:

«Τα δικά του υπέροχα παιδιά ήταν αρκετά γενναιόδωρα, ώστε να τον μοιραστούν με όλους εμάς που σταθήκαμε τυχεροί να ζήσουμε τη μοναδική, σχεδόν μαγική παρουσία του. Για μένα υπήρξε πατρική φιγούρα. Πάντα με ρωτούσε πώς είμαι. Ανησυχούσε για μένα, χαιρόταν με τις χαρές μου, με δίδαξε, με καθοδήγησε και με κράτησε στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές. Μας κακομάθαινε απίστευτα».

«Πάνω απ’ όλα, μας έμαθε - εμάς, τα ''παιδιά''- πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Να στηρίζουμε και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον, ό,τι κι αν συμβεί. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Μου λείπει η φωνή σου. Μου λείπει το γέλιο σου. Μου λείπει η ευφυΐα σου. Όπου κι αν βρίσκεσαι, ελπίζω κάποιος να ρωτάει: ''Πού είναι τα παιδιά;''», κατέληξε η ηθοποιός.

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Μπάροους

Ο Τζέιμς Μπάροους γεννήθηκε το 1940 στο Λος Άντζελες και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1970, σκηνοθετώντας επεισόδια επιτυχημένων κωμικών σειρών, ενώ γρήγορα καθιερώθηκε ως ο «βασιλιάς των sitcoms». Κατά τη διάρκεια της πορείας του σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 τηλεοπτικά επεισόδια και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία σειρών όπως τα Friends, Cheers, Will & Grace, Frasier, Taxi και The Big Bang Theory.

Στην πολυβραβευμένη καριέρα του απέσπασε 11 βραβεία Emmy και 5 βραβεία της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής, ενώ το 2015 τιμήθηκε με βραβείο για τη συνολική προσφορά του στην τηλεόραση. Ήταν γνωστός όχι μόνο για το ταλέντο του στη σκηνοθεσία, αλλά και για τη στενή σχέση που ανέπτυσσε με τους ηθοποιούς του, οι οποίοι συχνά τον περιέγραφαν ως μέντορα και πατρική φιγούρα. Το έργο και η επιρροή του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια τηλεοπτική κωμωδία, εμπνέοντας γενιές δημιουργών και καλλιτεχνών.



