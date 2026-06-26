Βασιλιάς Κάρολος: Αποκάλυψε για πρώτη φορά πόσα χρήματα πληρώνει σε φόρους - Και είναι πολλά

Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε κάτι που κανένας μονάρχης δεν έχει τολμήσει μέχρι σήμερα: να αποκαλύψει το ακριβές ποσό των φόρων που πληρώνει στο δημόσιο.

Μια μια απροσδόκητη κίνηση προέβη ο βασιλιάς Κάρολος, επιλέγοντας να δημοσιοποιήσει - για πρώτη φορά στα χρονικά - το συνολικό ποσό των προσωπικών φόρων που έχει καταβάλει από τότε που ανέβηκε στον βρετανικό θρόνο. Πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση για εν ενεργεία μονάρχη, η οποία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Παλατιού να γίνει πιο διαφανές απέναντι στους πολίτες. Ναι, ναι κι όμως.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ετήσια οικονομική έκθεση του Βασιλικού Οίκου, ο Κάρολος έχει πληρώσει συνολικά περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ (30 εκατ. λίρες) σε προσωπικούς φόρους μέσα σε διάστημα σχεδόν τριών φορολογικών ετών. Το 2024-2025 κατέβαλε περίπου 15,2 εκατ. ευρώ (12,9 εκατ. λίρες), ενώ την προηγούμενη χρονιά το ποσό άγγιξε τα 13,8 εκατ. ευρώ (11,7 εκατ. λίρες). Σε αυτά προστίθενται και οι φόροι που πλήρωσε αμέσως μετά την ανάληψη του θρόνου, το 2022.

Βασιλιάς Κάρολος: Για πρώτη φορά στην ιστορία, το παλάτι αποκαλύπτει πόσα χρήματα πληρώνει σε φόρους ο μονάρχης

Αν και ο εκάστοτε Βρετανός μονάρχης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος βάσει νόμου, ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει να πληρώνει οικειοθελώς φόρο εισοδήματος, φόρο υπεραξίας και φόρο κληρονομιάς. Μάλιστα, ακολουθεί αυτή την πρακτική εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ήδη από την εποχή που ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας, μετά τη δημόσια συζήτηση που είχε ανοίξει τότε για τα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας.

Τα ποσά αφορούν αποκλειστικά τα προσωπικά του εισοδήματα, τα οποία προέρχονται από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, επενδύσεις και άλλες ιδιωτικές πηγές εσόδων. Δεν σχετίζονται με τη λεγόμενη Sovereign Grant, δηλαδή την κρατική επιχορήγηση που χρηματοδοτεί τις επίσημες υποχρεώσεις της μοναρχίας και τη συντήρηση των βασιλικών ανακτόρων.

Να σημειωθεί, πως η δημοσιοποίηση των στοιχείων έρχεται σε μια περίοδο, όπου τα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται στο μικροσκόπιο της κοινής γνώμης. Η έκθεση αποκάλυψε ακόμη, ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα πραγματοποίησαν 708 επίσημες υποχρεώσεις μέσα στον τελευταίο χρόνο - δηλαδή πολύ περισσότερες από πέρυσι. Συνολικά, τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας συμμετείχαν σε 2.273 επίσημες εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό, ενώ σχεδόν 97.000 επισκέπτες πέρασαν από τις εκδηλώσεις που φιλοξενήθηκαν στα βασιλικά ανάκτορα.

Όσον αφορά τις εργασίες ανακαίνισης των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, συνεχίζονται κανονικά με το κόστος να καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική επιχορήγηση. Ωστόσο, όταν το έργο ολοκληρωθεί, ο Κάρολος και η Καμίλα δεν σκοπεύουν να εγκατασταθούν εκεί μόνιμα. Οι δυο τους πρόκειται να διατηρήσουν ως κύρια κατοικία τους το Clarence House, ενώ το Μπάκιγχαμ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως το επίσημο κέντρο της βρετανικής μοναρχίας, αλλά και ως χώρος ανοιχτός στο κοινό.

