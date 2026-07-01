Πέθανε ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος στα 79 του - Ήταν ο θρυλικός “Ταμτάκος”

Με μια δυσάρεστη είδηση ξεκινά ο Ιούλιος, αφού ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 79 ετών.

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ένας καλλιτέχνης που συνέδεσε το όνομά του με το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε μέσα από τον χαρακτηριστικό ρόλο του «Ταμτάκου», στο πλευρό του Στάθη Ψάλτη, έναν ρόλο που έμελλε να τον ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του, Γιάννης Μόσιος, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα social media, που ραγίζει καρδιές. Ο ίδιος είχε μεγάλη αδυναμία και αγάπη στον πατέρα του, συνεπώς το θλιβερό γεγονός της απώλειας τον έχει βυθίσει στο πένθος - όπως και σύσσωμο τον κόσμο της υποκριτικής. Ακόμα μια σπουδαία προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την κωμωδία, δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας.

Η ανάρτηση του Γιάννη Μόσιου για τον θάνατο του πατέρα του, Μιχάλη Μόσιου

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε… Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.

Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα. Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι οτι έφυγες πλήρης, γεμάτος.

Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω πως θα το αντέξω. Άμα σε χάσω μπαμπά. Θ' αφήσω τα κλειδιά μου απ'έξω. Μήπως και μπεις ξανά. Αντίο πατέρα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποιος ήταν ο Μιχάλης Μόσιος

Ο Μιχάλης Μόσιος γεννήθηκε το 1946 και ακολούθησε μια πολυετή πορεία στον χώρο της υποκριτικής. Συμμετείχε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ ξεχώρισε κυρίως στις λαϊκές κωμωδίες των δεκαετιών του 1980 και του 1990.

Η μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα ήρθε μέσα από τον «Ταμτάκο», τον αχώριστο φίλο και συνεργάτη των χαρακτήρων που ενσάρκωνε ο Στάθης Ψάλτης. Με το χαρακτηριστικό του ύφος, το ιδιαίτερο χιούμορ και τις ατάκες που αγαπήθηκαν από το κοινό, ο ρόλος εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής βιντεοκωμωδίας, χαρίζοντας στον Μιχάλη Μόσιο μια ξεχωριστή θέση στη μνήμη των τηλεθεατών.

Παρότι ο «Ταμτάκος» ήταν ο ρόλος που τον καθιέρωσε, η πορεία του δεν περιορίστηκε σε αυτόν. Υπηρέτησε με συνέπεια το θέατρο για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, συνεργαζόμενος με σημαντικούς θιάσους και συμμετέχοντας σε παραγωγές που κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού ρεπερτορίου. Παράλληλα, είχε παρουσία στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, διατηρώντας ενεργή επαφή με το κοινό μέχρι τα τελευταία χρόνια.

