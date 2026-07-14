Η Ιρίνα Σάικ ποζάρει με λευκό μικροσκοπικό μπικίνι και οι φωτογραφίες της περιγράφουν τις ιδανικές διακοπές

Do- nothing summer έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της δημοσίευσής της

Μπορεί ακόμη να μην έχουμε πάει διακοπές, η Ιρίνα Σάικ όμως απολαμβάνει τις ξέγνοιαστες ημέρες της εκεί που «σκάει» το κύμα και μας μετέφερε το vibe της με μια σειρά από φωτογραφίες στην πρόσφατη δημοσίευσή της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες των διακοπών της, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τον προορισμό της. Μέσα από τις φωτογραφίες φαίνεται πως διανύει μία από τις ξέγνοιαστες περιόδους της ζωής της και, πώς να μην είναι αφού περνά την καθημερινότητά της κοντά στη θάλασσα.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε φαίνεται να ποζάρει στην αμμουδιά, με φόντο καταπράσινα τοπία με πιο ανέμελη διάθεση ενώ σε άλλες, με πιο sexy vibe, ποζάρει μέσα στη μπανιέρα της απολαμβάνοντας ένα λουτρό με ροδοπέταλα αλλά και με το μπικίνι της, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Δες τις φωτογραφίες της Ιρίνα Σάικ παρακάτω

IG@irinashayk

IG@irinashayk

IG@irinashayk

IG@irinashayk

IG@irinashayk

Το διάσημο super model ξέρει πολύ καλά πως η εικόνα μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των media ωστόσο προσπαθεί να κρατήσει την κόρη της σε μια απόσταση από το διαδίκτυο.

H Ιρίνα Σάικ απέκτησε το 2017 με τον Μπράντλεϊ Κούπερ την κόρη της, Λία ντε Σεν και, όπως η ίδια έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της «Έχει περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν μπαίνει σχεδόν καθόλου» ενώ παράλληλα προσπαθεί να της διδάξει την αυτοεκτίμηση, σε μια κοινωνία όπου τα πρότυπα ομορφιάς δεσπόζουν. Το μοντέλο, που γνωρίζει καλά τις απόψεις που επικρατούν στον χώρο της μόδας και τα κοινωνικά στερεότυπα, θεωρεί πως πρωταρχικός στόχος ενός γονέα είναι να «οπλίσει» το παιδί του με αξίες και αρετές, που θα το βοηθήσουν να προστατέψει τον εαυτό σου σε κάθε δύσκολη στιγμή. «Υπάρχουν τόσα πολλά πρότυπα ομορφιάς από τα οποία προσπαθώ να την προστατέψω».