Ο ASAP Rocky πουλά skincare στη Ριάνα και το internet δεν χορταίνει το νέο τους βίντεο

Ο ASAP Rocky ενώνει τις δυνάμεις του με το beauty brand της Ριάνα και κυκλοφορεί τα δικά του προϊόντα skincare.

Η Ριάνα δεν σταματά να εκπλήσσει το κοινό που την ακολουθεί πιστά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς το νέο λανσάρισμα της Fenty Beauty έχει την υπογραφή του συζύγου της, ASAP Rocky. Οι δύο τους ένωσαν τις δυνάμεις τους σε επαγγελματικό επίπεδο, με τον ράπερ να κυκλοφορεί δύο limited προϊόντα περιποίησης - ένα για την ενυδάτωση του προσώπου και ένα για τα χείλη - προτρέποντας και τους άνδρες να επενδύσουν περισσότερο στη φροντίδα της επιδερμίδας τους.

Το καλύτερο όλων, ωστόσο, είναι το διαφημιστικό κλιπ που δημιούργησαν για την προώθησή τους. Εκτός από τον ASAP Rocky στο βίντεο πρωταγωνιστεί και η Ριάνα, γεγονός που κάνει το θέαμα ακόμα πιο απολαυστικό. Ο γνωστός καλλιτέχνης εισβάλλει σε ένα ινστιτούτο ομορφιάς, παρουσιάζοντας τα προϊόντα του, προσπαθώντας να πείσει τη Ριάνα να τα αγοράσει. Και το πετυχαίνει.

Ο ASAP Rocky έγινε beauty guru και η Ριάνα δεν μπόρεσε να του αντισταθεί

Φορώντας μπικουτί στο κεφάλι, ασορτί με το νέο μπρελόκ - μπαλμ της εταιρείας, βγάζει τα προϊόντα από το εσωτερικό της καμπαρντίνας του, τραβώντας τα βλέμματα όλων. Ο ASAP Rocky δοκιμάζει, μάλιστα, τόσο την ενυδατική κρέμα όσο και το coconut balm, μη αφήνοντας περιθώρια στη Ριάνα να τα εντάξει στη skincare ρουτίνα της.

Το διαφημιστικό σποτ κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες και έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στα social media, με τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού να σχολιάζουν θετικά τη συνεργασία τους, αλλά και την ευρηματική ιδέα για την παρουσίαση των προϊόντων. Εντάξει, οφείλουμε να το παραδεχτούμε: ο ASAP Rocky έδωσε τον καλύτερό του εαυτό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το διάσημο ζευγάρι συνεργάζεται δημιουργικά, ωστόσο αυτή η καμπάνια αποδεικνύει, γιατί θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά power couples της ποπ κουλτούρας. Η χημεία τους μπροστά στον φακό είναι αναμφισβήτητη, το χιούμορ τους λειτουργεί άψογα, συνεπώς το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε παρά να είναι άρτιο.

